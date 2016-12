Hausärzte kompetent in der Behandlung von Bluthochdruck

Stuttgart, Juni 2013 – In der Behandlung von Patienten mit zu hohem Blutdruck verstehen die Allgemeinärzte und Internisten in Deutschland ihr Handwerk. Eine landesweite Umfrage unter Hausärzten in Thüringen, die jetzt in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) veröffentlicht wurde, zeigt, dass die meisten Hausärzte mit den in den Leitlinien festgelegten Regeln vertraut sind.