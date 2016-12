Produzent und Wirkungsort zugleich: Die Haut als größte Hormondrüse des Körpers

Gesundheit, Aussehen und Alterung der Haut werden maßgeblich durch Hormone beeinflusst. Die Haut ist jedoch nicht nur Empfänger von Signalen, sie produziert auch selbst Hormone. Ein Experte bezeichnet sie in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) deshalb als größte Hormondrüse des menschlichen Körpers. Die Wirkung der Hormone auf die Haut sind Gegenstand der Dermato-Endokrinologie, einem relativ neuen Zweig der wissenschaftlichen Medizin.

Das weltweite Interesse der Dermatologen an den komplexen hormonellen Eigenschaften der Haut wurde erst in jüngster Zeit erweckt, schreibt Professor Christos Zouboulis, Chefarzt am Städtischen Klinikum Dessau. Dabei ist lange bekannt, dass sich Hormone auf Haut und Haare auswirken. Östrogene halten bei Frauen die Haut vor den Wechseljahren straff und faltenfrei, zu viel Schilddrüsenhormon kann dagegen die Kopfhaut lichten. Androgene stimulieren die Produktion von Talgdrüsen, was in der Pubertät vereinzelte Pickel, aber auch eine schwere Akne verursachen kann. Zu viel Androgene können bei Frauen ein Bartwachstum stimulieren, weshalb Antiandrogene ein bewährtes Mittel gegen Akne und Hirsutismus sind. Die gute Wirkung hat lauf Professor Zouboulis die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) kürzlich bewogen, ein beliebtes Hormonpräparat nicht zu verbieten, obwohl es nachweislich das Risiko auf Thrombosen und Lungenembolie erhöht.