Kraft für Veränderung wecken: Highheels für die Seele

Stuttgart, November 2019 – Schluss mit dem Alltagstrott: Viele Menschen sehnen sich nach Veränderung und mehr Abwechslung in ihrem Leben. Gleichzeitig stellen sie sich die Frage, wie der Neuanfang gelingen kann. Sylvia Herwig bietet Lesern in ihrem Buch „Ab heute trag ich Rot“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2019) ein ganzheitliches Coaching an, das sie durch alle Phasen des Veränderungsprozesses begleitet. Der Mix aus Yoga- und Mentalübungen sowie Meditationen hilft dabei, Kraft und Mut zu finden, den eigenen Weg zu gehen und seine Träume zu leben.

Eine positive innere Haltung sowie der Blick für die eigenen Bedürfnisse und das Wesentliche im Leben ist wichtig für einen neuen Anfang. Aber auch Entschlossenheit, ein starker Wille und Durchhaltevermögen sind dafür nötig. „Die Energie der Farbe Rot mobilisiert unsere innere Stärke“, erklärt Sylvia Herwig. Wer Neues wagen möchte, kann sozusagen Farbe bekennen und zum Beispiel mit roter Kleidung und Accessoires experimentieren: „Setzen sie ein Signal und demonstrieren Sie nach außen: Ab heute gebe ich meinem Leben eine neue Richtung! Mit Rot assoziiert man Selbstbewusstsein und Lebendigkeit. Es ist ein erster Schritt zu mehr Mut.“

Yogaübungen, Mentaltrainings und Meditationen unterstützen die Leser dabei, Zuversicht, Entschlossenheit, Lebensfreude und Selbstliebe in sich zu wecken. Gleichermaßen betont Sylvia Herwig, wie wichtig die eigene Standortbestimmung für die angestrebte Veränderung ist. Wer bin ich, wer will ich sein, worauf bin ich stolz und welche Werte sind mir wichtig sind Fragen, die jeder für sich beantworten können sollte. Erst dann ist es möglich, Ballast abzuwerfen und die notwendige Energie für Veränderungen freizusetzen. Unterschiedliche Yoga-Meditationen helfen, eine starke Ausstrahlung aufzubauen oder innere Grenzen zu sprengen. „In diesem Buch bekommst du viele Ideen, wie du dein inneres Feuer immer wieder neu entzünden oder am Brennen halten kannst. Du begegnest dir und deinen Kraftquellen: Damit dein Leben dich wieder neu verzaubern kann und an Tiefe gewinnt“, erklärt Herwig.

Die Autorin:

Sylvia Herwig arbeitet seit 2004 in Frankfurt als selbstständiger Coach mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsentwicklung, Visionsfindung, ganzheitliche Gesundheit und Vitalität.

Wissenswertes: Übung „Mein glückliches Ich“

Stelle Dir vor, du gehst ins Kino und siehst eine weiße Leinwand.

Der Film heißt „Mein Lebenstraum“. Du bist im Film und spielst die Hauptrolle. Vor deinem inneren Auge erscheint eine glückliche Version deines Lebens. Du strahlst Glück, Lebensfreude und Stimmigkeit aus. Wie sieht dein innerer Film aus? Notiere dir kurz die glückliche Vision von deinem Leben. Verankere und koste das positive Gefühl aus. Welche Erkenntnis ziehst du aus dem

Film? Was hat dich überrascht? Was ist neu? Welche Handlungsimpulse spürst du?