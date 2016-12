Georg Thieme Verlag veröffentlicht iPad-App für Medizinstudenten

Stuttgart, Oktober 2012 - Ab sofort können sich Medizinstudenten mit der neuen iPad- App „Campus“ aus dem Georg Thieme Verlag ausführlich Fachgebiete erarbeiten und sich gezielt auf Prüfungen vorbereiten. Die kostenlose App „Campus“ ist eine Plattform, in die der iPad-Nutzer alle Inhalte hineinladen kann, die im integrierten Shop angeboten werden. Die Inhalte der Dualen Reihe Innere Medizin stehen zur Markteinführung der App als kostenloser Download zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Thieme die Inhalte ausgewählter Kurzlehrbücher und der Dualen Reihe als kostenpflichtige Downloads an.

Die Lehrbücher der Dualen Reihe sind Lehrbuch und Repetitorium in einem. Alle Inhalte eines Fachgebiets sind verständlich und gut strukturiert dargestellt. Der Text in der Randspalte enthält die Kernaussagen zur gezielten Prüfungsvorbereitung. Mit den Kurzlehrbüchern erhält der Nutzer raschen Zugriff auf alle wichtigen Inhalte eines Fachgebiets. Fallbeispiele und Exkurse stellen den Bezug zu Klinik und Praxis her. Die iPad-App „Campus“ ergänzt jetzt die Lehrbücher um die Vorteile, die ein digitales Endgerät wie das iPad bietet.

„Mit der ‚Campus‘-App bringen wir mit die beliebtesten Titel für Medizinstudenten auf das iPad – und zwar nicht als flaches PDF oder einfaches ePub, sondern in einem aufwändig für das iPad aufbereiteten, interaktiven XML-Format. Damit eröffnen wir eine neue Dimension für die Nutzung unserer Inhalte“, sagt Martin Spencker, Verlagsleiter Ausbildung im Georg Thieme Verlag. „Unseren iPad-affinen Kunden bieten wir jetzt einen immensen Zusatz-Nutzen, ohne dass sie mehr dafür zahlen müssen. Darauf sind wir wirklich stolz.“

In die „Campus“-App können Studierende die Inhalte aller im integrierten Shop verfügbaren Lehrbücher hineinladen. Somit bietet die App den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Fachgebiete der Medizin. Um den Studierenden einen schnellen und effizienten Zugang zum gewünschten Thema zu garantieren, bietet „Campus“ eine speziell für diesen Zweck entwickelte und optimierte Suche über sämtliche heruntergeladenen Inhalte hinweg. Die Suche findet automatisch auch ähnliche und verwandte Begriffe und die Suchergebnisse werden übersichtlich nach Themengebieten geordnet. „Besonderes Augenmerk haben wir darauf gelegt, die Auswahl der relevanten Treffer so intuitiv und einfach wie möglich zu gestalten“, sagt Jochen Kohnert, Softwareentwickler bei Thieme. „Die Studierenden gelangen so viel schneller zur jeweils besten Antwort auf ihre Frage, als dies bislang möglich war.“