Ausgewählte Bücher und Zeitschriften von Karger jetzt in der eRef von Thieme

Stuttgart, Dezember 2017 – Thieme erweitert sein medizinisches Wissensportal eRef in den Bereichen Pädiatrie, Ophthalmologie, Nephrologie und Psychologie/Psychiatrie/Psychosomatik. Ärzten in Klinik und Praxis stehen ab sofort in der eRef auch ausgewählte Buch- und Zeitschrifteninhalte in diesen Fachgebieten aus dem Karger Verlag digital zur Verfügung.

Zusätzlich zu den bisherigen Inhalten können eRef Nutzer nun auch das englischsprachige Angebot von Karger in eigenen Paketen, die speziell auf die Bedürfnisse der entsprechenden Fachärzte zugeschnitten sind, lizenzieren. Zu den wichtigsten Inhalten der neuen Lizenzpakete gehören unter anderem die Fachzeitschriften „Neonatology“, „Ophthalmologica“, „American Journal of Nephrology“ und „Psychotherapy & Psychosomatics“ sowie die Buchreihen „Pediatric and Adolescene Medicine“, „Contributions to Nephrology“ und „Key Issues in Mental Health“ sowie weitere Standardwerke.

„Der schnelle, komfortable Zugriff auf Expertenwissen erleichtert Ärzten in Klinik und Praxis die Arbeit und erhöht die Behandlungsqualität“, ist Karger Verlegerin Gabriella Karger überzeugt. „Deshalb dürfen unsere Inhalte im Wissensportal eRef nicht fehlen.“

Dr. Siegfried Steindl, Verlagsleiter Medizin 1 bei Thieme, erklärt: „Mit den hochspezialisierten englischsprachigen Programmen von Karger bieten wir den Nutzern der eRef in den entsprechenden Fachgebieten einen wertvollen Mehrwert.“

Die eRef ist für Kliniken, niedergelassene Ärzte und Einrichtungen im Gesundheitswesen nach Bedarf vollumfänglich oder auf bestimmte Fachgebiete fokussiert verfügbar.

Mitarbeiter, die in einer Klinik oder Praxis arbeiten, die die eRef lizenziert hat, können sich ihren persönlichen Account anlegen und haben damit jederzeit von jedem Endgerät aus Zugang. Sie können sich Suchen und Leselisten in ihrer persönlichen Playlist abspeichern und teilen. Mit der eRef App sind Inhalte für sie auch offline zugänglich.

Karger Verlag:

Der Karger Verlag in Basel, Schweiz, ist ein weltweit tätiger Verlag für Medizin und Naturwissenschaften. Er wird in vierter Generation von der Delegierten des Verwaltungsrats und Verlegerin Gabriella Karger und dem Verwaltungsratspräsidenten Thomas Karger als unabhängiges Familienunternehmen geführt. Sein Ziel ist es, die Wissenschaftswelt mit qualitativ hochstehenden Publikationen in allen Fachgebieten der Medizin zu unterstützen. Das Verlagsprogramm umfasst rund 50 Bücher im Jahr und 108 begutachtete Zeitschriften, darunter eine wachsende Zahl Open-Access-Zeitschriften. Inhaltlich bilden Grundlagen- und klinische Forschung den Schwerpunkt des Programms. Die Publikationen erscheinen meist auf Englisch und sind im Allgemeinen online verfügbar. Zum Unternehmen gehört neben dem 1890 gegründeten Karger Verlag seit 1960 auch die Internationale Zeitschriftenagentur Karger Libri.

Thieme Gruppe:

Thieme gehört zu den großen Anbietern von Büchern, Zeitschriften, elektronischen Medien, Dienstleistungen und Services rund um Medizin und Gesundheit sowie die angrenzenden Naturwissenschaften. Das Familienunternehmen entwickelt mit seinen rund 1000 Mitarbeitern weltweit vernetzte Angebote auf Basis von über 160 Fachzeitschriften sowie einem lieferbaren Programm von 4400 Buchtiteln print und online weiter. Damit spricht Thieme sämtliche Akteure im Gesundheitswesen an: von Medizinstudierenden bis zu Fachärzten, von Pflegekräften über Hebammen bis zu Physiotherapeuten, von Bibliothekaren über Krankenkassen und Kliniken bis hin zu Gesundheitsinteressierten. Der Name Thieme steht seit vielen Jahrzehnten für verlässliche Qualität und Seriosität.