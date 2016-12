Neue Fortbildungszeitschrift „Innere Medizin up2date“ im Georg Thieme Verlag

Stuttgart, April 2013 – Ab sofort gibt der Stuttgarter Georg Thieme Verlag eine neue Fortbildungszeitschrift für Internisten heraus. „Innere Medizin up2date“ bietet den Lesern praxisnah aufbereitete Beiträge aus allen relevanten Bereichen der Inneren Medizin. Abonnenten haben die Möglichkeit, mit der neuen Zeitschrift CME-Punkte für die für Ärzte obligatorische kontinuierliche Weiterbildung zu erwerben. Die „Innere Medizin up2date“ erscheint mit vier Ausgaben pro Jahr, im ersten Jahr mit drei Ausgaben.

Der Georg Thieme Verlag erweitert seine erfolgreiche up2date-Zeitschriftenreihe zur kontinuierlichen Fortbildung um ein weiteres Fachgebiet: Die Zeitschrift „Innere Medizin up2date“ informiert Weiterbildungsassistenten und Fachärzte in der Inneren Medizin über Fortschritte in ihrem Fach. Sie orientiert sich am Themenkanon der Weiterbildungsordnung und verbindet die Fachgebiete der Inneren Medizin zu einem Ganzen – von Kopf bis Fuß, in allen Organsystemen und von der Diagnostik bis zur Therapie. Die Themenauswahl berücksichtigt auch, was es in Nachbarfächern Neues und Wichtiges für die Innere Medizin gibt.