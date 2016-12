Georg Thieme Verlag gibt „JuKiP – Ihr Fachmagazin für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ heraus

Stuttgart, Juni 2012 – Der Georg Thieme Verlag erweitert sein Angebot in der Pflege: Ab sofort erscheint die Zeitschrift „JuKiP – Ihr Fachmagazin für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ sechsmal im Jahr. Sie informiert über die große Welt der Kinderkrankenpflege und hält so Pflegende in ihrem Fach auf dem neuesten Stand. Zusätzlich können sie in jeder Ausgabe Fortbildungspunkte sammeln.

Das neue Magazin bietet Informationen und Berichte zu allen Tätigkeitsfeldern von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegenden – von der Prävention bis zur Rehabilitation, von der kurativen bis zur palliativen Versorgung und von der Aus-, Fort- und Weiterbildung bis zur Pflegewissenschaft. Außerdem nimmt das Thema Beratung und Schulung von Kindern und Eltern einen großen Stellenwert ein: Die Zeitschrift unterstützt Pflegende bei dieser Aufgabe mit praktischen Tipps, Schulungsmaterial und Infoblättern für ihre Patienten. Zusätzlich werden die Leser über aktuelle Entwicklungen in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege informiert. Dieses breite Themenspektrum deckt das Magazin in Fotoreportagen, Interviews und Fachbeiträgen ab und hat dabei die gesamte Patientengruppe vom Frühchen bis zum Jugendlichen im Auge. „Die Orientierung an der Lebenswelt des Kindes beziehungsweise Jugendlichen und damit an der Familie liegt uns besonders am Herzen. Ihre Bedürfnisse stehen im Fokus der Zeitschrift“, erklären die fünf Fachbeiräte, die allesamt aus der Kinderkrankenpflege kommen, das Konzept der „JuKiP“.

In jeder Ausgabe gibt es ein Schwerpunktthema. In der ersten Ausgabe geht es um Familienorientierung. Schwerpunkte der nächsten Ausgaben sind Kinästhetik, Pflegeassessment und Schmerzverstärker-Syndrom.

