Kaffeeklatsch vegan: Leckere Backrezepte ohne Milch, Ei und Honig

Stuttgart, April 2014 – Im Kinderlied „Backe, backe Kuchen …“ heißt es: „Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel.“ Was es eigentlich mit dem Safran auf sich hat, haben wir uns früher schon als Kinder gefragt. Und Eier und Milch? Das gehört längst nicht mehr zwingend in den Rühr- oder Mürbeteig. Für alle, die tierische Eiweiße nicht vertragen oder aus anderen Gründen „tierfrei“ leben, hat Isabell Keller ihre liebsten veganen Backrezepte im neuen Backbuch „Kaffeeklatsch vegan“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2014) zusammengestellt.