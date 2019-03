Thieme Compliance: Comic bereitet Kinder auf die Narkose vor

Stuttgart, Februar 2019 – Thieme Compliance, Systemanbieter für medizinisch und juristisch fundierte Patientenaufklärung, hat einen Comic entwickelt, der Kinder auf die Narkose vorbereitet. Er zeigt, wie der Patient Timo von seinem Teddy vor, während und nach der Narkose begleitet wird. Dabei erklärt er Timo die einzelnen medizinisch notwendigen Schritte. Auf kindgerechte Art zeigt die Bildergeschichte, was bei einer Anästhesie passiert und bereitet sie auf den Eingriff vor.

Am Abend vor seiner Operation macht sich Timo Gedanken über die Narkose. Sein Teddy erklärt ihm, was ihn bei der Anästhesie erwartet, beispielsweise dass er vorher eine Weile nichts essen darf und warum Ärzte und Pfleger Mundschutz tragen. Teddy erzählt Timo vom Zauberpflaster, das Timos Haut betäubt, und von der Medizin, die ihn in einen schönen Traum versetzt.

Die Inhalte des Comics „Timos bunter Traum“ sind medizinisch geprüft und in kindgerechten Bildern umgesetzt. Die Bildergeschichte richtet sich an Kinder im Grundschulalter und ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Aufklärungsbögen zur Anästhesie, die die Eltern erhalten.

Den Comic (ComAn1) und die dazu passenden Aufklärungsbögen zur Allgemeinanästhesie bei Kindern finden Kunden von Thieme Compliance in der Software E-ConsentPro oder im Webshop: Zum Kindercomic.

