Zuckerfrei und vegan: Gesunde Snacks für kleine Nimmersatts

Stuttgart, Januar 2016 – Eltern können ein Lied davon singen: Eigentlich hat der Nachwuchs immer Hunger. „Es ist eine Herausforderung, jeden Tag gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Doch es geht! Mit nur wenigen Zutaten, ganz ohne Zucker und rein pflanzlich“, ist Ernährungsberaterin Tanja Johnston überzeugt. In ihrem Ratgeber „Kindersnacks – blitzschnell & supergesund“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) stellt sie vegane und ungesüßte Leckereien für Kindergarten- und Schulkinder vor.

„Regenbogensaft“ aus Gurken, Rote Bete und Möhren und „Power-Riegel für den Kopf“ aus Walnüssen und Datteln – mit wenigen Zutaten schafft Tanja Johnston vollwertige Snacks und kleine Mahlzeiten. „Das Kochen mit weniger als einer Handvoll Zutaten spart nicht nur Zeit, sondern es erlaubt auch den einzelnen Geschmacksnoten, jede für sich wunderbar zur Geltung zu kommen“, erklärt die Autorin. So entstehen sowohl energiegeladene Snacks für zwischendurch als auch Suppen, kleine Gerichte und süße Leckereien, die ganz ohne Zugabe von Zucker auskommen.

Zu jedem Rezept erklärt Johnston zudem genau, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen, um eine optimale Nährstoffversorgung der Kinder zu gewährleisten. Beim grünen Smoothie zum Beispiel erleichtert das Vitamin C der Ananas die Aufnahme des Eisens aus dem Spinat. Das Fett der Avocado sorgt wiederum für den Transport ins Blut. Sogar Vanilleeis aus Bananen, Vanilleschoten und Mandeln serviert mit heißen Kirschen wird zum geeigneten „Betthupferl“: Denn die Aminosäure Tryptophan in den Bananen und das Hormon Melatonin in den Kirschen sorgen für einen traumhaft tiefen Schlaf.

Tanja Johnston zeigt Eltern leckere Alternativen zu zuckerhaltigen und fettigen Kindersnacks, erklärt, wie Lebensmittel gesund kombiniert werden, und lädt dazu ein, selbst kreativ zu werden.

Die Autorin

Tanja Johnston ist auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Die Autorin hat Ernährungswissenschaften studiert und eine Ausbildung zur Heilpraktikerin absolviert. In ihrer Privatpraxis „Intuitive Nutritionist“ in Los Angeles, wo sie mit ihrer Familie lebt, gibt sie Gruppenkochkurse und veranstaltet Kinderkochcamps, bei denen sie Groß und Klein für die Gaumenfreude an pflanzlicher Vollwertkost begeistert.

Kindersnack: Power-Riegel für den Kopf

Walnüsse sind wahre Hirnnahrung. Sie sehen nicht nur wie Gehirnhälften aus, sondern enthalten essenzielle Fettsäuren, die 50 Prozent der Gehirnmasse ausmachen. Für die Power-Riegel 250g Walnüsse und 8 Datteln mit Hilfe einer Küchenmaschine mischen und anschließend mit den Händen zu ca. 5cm x 2cm x 1cm großen Riegeln formen. Um Spuren von Fettglanz oder klebrigen Datteln zu vermeiden, kann man die Riegel leicht mit ungesüßtem Kakaopulver bestreuen.