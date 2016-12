Fachzeitschrift „kleintier.konkret“ mit Sonderheften und neuen Rubriken

Stuttgart, Mai 2014 – Die Zeitschrift „kleintier.konkret“ aus dem Enke Verlag informiert Tierärzte sechsmal im Jahr über aktuelle Entwicklungen in ihrem Fachgebiet und liefert Ihnen Informationen für den Praxisalltag. Ab sofort erhält der Abonnent zwei zusätzliche Sonderhefte mit dem Namen „heimtier.konkret“. Außerdem enthält die Zeitschrift weitere Rubriken: Ein Laborteil, ein Quiz und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bieten Tierärzten noch mehr Tipps und Wissenswertes.

Die neuen Sonderhefte „heimtier.konkret“ erscheinen zusätzlich zu den sechs Ausgaben der Zeitschrift „kleintier.konkret“ und enthalten ausschließlich Informationen zu Heimtieren und Exoten. „Wir freuen uns sehr über den ‚Nachwuchs‘ in der Zeitschriften-Familie des Enke Verlages und sind uns sicher, dass den Lesern die praxisnahen Beiträge die tägliche Arbeit erleichtern“, erklärt Dr. Leonie Löffler, Redakteurin der „heimtier konkret“. Die Sonderhefte sind für Abonnenten kostenlos.

Mit den neuen Rubriken wird die „kleintier.konkret“ noch informativer und abwechslungsreicher. Im neuen Laborteil gibt es in Abstimmung mit einem der führenden deutschen veterinärmedizinischen Labore, Laboklin, pro Heft einen Artikel zur Labordiagnostik. Die Bilderreihe „schritt.für.schritt“ beschreibt Techniken, die in einer Kleintierpraxis gängig sind. Mit Hilfe dieser Anleitung können Assistenten neue Techniken lernen und erfahrene Tierärzte ihre Technik überprüfen. In jeder Ausgabe gibt es zudem das „veti.quiz“, mit dem Tiermediziner ihr Wissen testen können: Ein Fall wird mittels eines Bildes und einer kurzen Anamnese vorgestellt. Fünf Fragen führen den Leser zur Diagnose.

Die Zeitschrift „kleintier.konkret“ erscheint mit sechs Ausgaben pro Jahr plus zwei Sonderausgaben „heimtier.konkret“ und vier Beilagen „team.konkret“ für das Praxisteam. 2014 gilt ein Aktionspreis von 79 Euro zzgl. Versandkosten für Neuabonnenten (Normalpreis 126 Euro). Der Preis für Studierende beträgt 2014 49,90 Euro. Abonnenten haben kostenlos Zugang zum Online-Archiv aller drei Zeitschriften. Der institutionelle Jahresbezugspreis beträgt 179 Euro zzgl. Versandkosten.

Interessierte erreichen den Abonnenten-Service unter 0711 8931-321 (Fax -422) oder per E-Mail: aboservice@thieme.de. Ansprechpartner für Bibliotheken und andere Institutionen ist Thieme Institutional Sales, Tel. 0711 8931-407 (Fax -794), E-Mail: eproducts@thieme.de. Ansprechpartnerin für Anzeigenanfragen ist Ilona Reiser, MVS Mediaservice, Tel. 0711 8931-713, E-Mail: ilona.reiser@medizinverlage.de.

Hier finden Interessierte eine Online-Leseprobe der „heimtier.konkret“: http://lp.thieme.de/emag/Leseprobe_hk/