„kma“ wird Medienpartner der XPOMET© Medicinale 2019

Stuttgart, September 2019 – Das Fachmagazin „kma Klinik Management aktuell“ (Georg Thieme Verlag) kooperiert künftig mit XPOMET©. Die Themen Innovationen und Digitalisierung im Gesundheitswesen stehen bei dem neuen Healthcare-Festival vom 10. bis 12. Oktober in Berlin im Vordergrund. Das innovative Veranstaltungsformat, im vergangenen Jahr erstmalig in Leipzig realisiert, richtet sich an ein breites Fachpublikum aus allen Bereichen der Ärzteschaft und Pflege, an in der Gesundheitswirtschaft Tätige und allgemein an Gesundheit Interessierte. Am dritten Tag ist die Veranstaltung für das breite Publikum geöffnet. „kma“ informiert gezielt Entscheider in Kliniken und Krankenhäusern über Neuigkeiten aus dem Klinikmarkt und gibt wertvolle Impulse zu Themen wie Digitalisierung, Prozessoptimierung, Logistik und Materialwirtschaft. Als Medienpartner berichtet das Magazin print und online über die wichtigsten Festivalthemen.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens stellt neue Ansprüche an organisatorische, prozessuale und funktionale Abläufe, damit die Gesundheitsversorgung auch künftig bestmöglich gewährleistet werden kann. „kma“ deckt den hohen Informations- und Weiterbildungsbedarf zu diesen Themen und bietet Entscheidungsträgern kompetente Begleitung und aktuelle Informationen.

Durch ihre internationale und interdisziplinäre Ausrichtung bietet die XPOMET Medicinale ihren Teilnehmern aus Forschung, Praxis und Industrie zahlreiche Möglichkeiten zu Austausch und Vernetzung. Dabei setzt der Veranstalter XPOMET Innovation in Medicine GmbH auf neue interaktive Formate der Wissensvermittlung. Angesprochen wird ein breites Fachpublikum, das sich in einer interaktiven Ausstellung, in Think Tanks, Showcases, Workshops und moderierten Diskussionen über aktuelle Forschungsergebnisse, die Herausforderungen der Zukunft und Ansätze für tragfähige Lösungen informieren kann. Auf dem angeschlossenen Wissenschaftskongress sprechen zahlreiche Experten aus Forschung, Praxis und Industrie über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Gesundheitsversorgung. Kunst- und Musik-Performances runden das Programm ab.

Das Fachmagazin „kma Klinik Management Aktuell“ aus dem Georg Thieme Verlag begleitet den Kongress medial. Das XPOMET Kongressmagazin erscheint als Beilage in der Oktoberausgabe (10/19) der „kma“. Interessierte, die „kma“ bisher nicht abonniert haben, können die Sonderausgabe zusammen mit einem dreimonatigen, kostenlosen Probeabo beim Verlag bestellen. Über weitere Themen wird auf kma online und im digitalen Newsletter informiert. Die kma Aktivitäten auf XING und Twitter unterstützen den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren. Damit erhalten Interessierte vor, während und nach der Messe aktuelle und gesicherte Information zu Klinikmanagement, Marktpartnern, Prozessen und Technologien.

Terminhinweis:

XPOMET 360° Next Generation Healthcare Festival

Ort: ARENA BERLIN, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Termin: 10. bis 12. Oktober 2019

Weitere Informationen zum kostenlosen kma Probeabo erhalten Sie hier.