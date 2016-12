Der BVBG ist ein Verband der fünf großen Einkaufsgemeinschaften der Gesundheitswirtschaft: der Agkamed, EKK, Comparatio Health, Prospitalia und der P.E.G.. Anton J. Schmidt, hauptamtlicher Chef der Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft P.E.G., war maßgeblich an der Gründung der Initiative „BVBG-Gütesiegel“ beteiligt. Im Rahmen dieser Initiative haben Experten aus Industrie, Medizin und Krankenhaus Messinstrumente für Produktqualität inklusive einer speziellen Maßeinheit entwickelt: der „QS-Faktor“ gibt die Qualität und Sicherheit eines Medizinproduktes an. Der Initiative „BVBG-Gütesiegel“ haben sich bis heute 20 Krankenhäuser und 20 Medizinprodukte-, Medizintechnik- und Pharmahersteller angeschlossen, darunter auch Fresenius, Pfizer und Siemens. Das Gütesiegel repräsentiert insgesamt einen Umsatz von zehn Milliarden Euro innerhalb der deutschen Gesundheitswirtschaft. Im Auftrag der Initiative wurde 2013 zudem eine Studie durchgeführt, die intensiv beleuchtet, welchen Einfluss die Produktqualität auf die Patientensicherheit, die Behandlungsqualität und Prozesse im Krankenhaus hat.



Der Präsident des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen (BDC) Professor Dr. med. Hans-Peter Bruch hielt gestern Abend bei der Gala des Clubs der Gesundheitswirtschaft (cdgw) in Berlin die Laudatio auf Anton J. Schmidt. „Anton J. Schmidt verkörpert mit seiner gesamten Persönlichkeit den Wirtschaftsführer des 21. Jahrhunderts in herausragender Weise“, sagte Bruch. Der Chirurg lobte insbesondere, dass Schmidt jedem Menschen – ganz gleich, ob Kunde oder Mitarbeiter – Wertschätzung und Respekt entgegenbringe.



Die „kma“ hat den Preis „Manager des Jahres“ 2013 zum zehnten Mal vergeben. Erster Preisträger war 2004 Ameos-Chef Axel Paeger. Es folgten unter anderem 2008 der ehemalige Rhön-Chef Wolfgang Pföhler und 2011 Agaplesion-Gründer Bernd Weber. Die Jury setzt sich aus den „kma“-Herausgebern, Verlagsmitarbeitern und jährlich wechselnden Juroren zusammen.