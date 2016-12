Kochen für Polly – Mit Kleinkindern am Esstisch

Stuttgart, September 2013 – Egal ob Mais, Birnen, Nüsse oder Hackbällchen – wenn kleine Kinder zum ersten Mal am Familientisch mitessen, wächst die Welt ein großes Stück. Während sie nach und nach den puren Geschmack und die Konsistenz der Lebensmittel erkunden, darf es für die Eltern mit Knoblauch, Chili oder Sojasauce gerne etwas aromatischer sein. In ihrem neuen Kochbuch „Kochen für Polly – Einfach und lecker: Rezepte für Kleinkinder und ihre Eltern“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2013) stellen Anja Fleischhauer und Markus Eckstein unkomplizierte und vielfältige Rezepte vor, die sowohl Tochter Polly begeistern, als auch den Eltern abwechslungsreiche Geschmackserlebnisse bieten.

„Seit Polly am Familientisch mitisst, essen wir oft ganz Simples, das wir für uns Eltern aufmotzen können. Wir lieben beide gutes Essen, deshalb haben wir begonnen, die Kleinkindküche für uns aufzuwerten“, erklären Anja Fleischhauer und Markus Eckstein. „Gleichzeitig soll es schnell gehen und der Abwasch muss sich in Grenzen halten.“ Das Prinzip Nudeln plus Gemüse kommt vielen Kindern entgegen, da die kleinen Sortierer mit komplexeren Gerichten häufig noch überfordert sind. Nudeln fühlen sich im Mund gut an und sind prima mit den Händen zu essen. Die Elternportion der Fussili mit jungen Zucchini verfeinern Anja Fleischhauer und Markus Eckstein zum Beispiel mit Minze und Chili. Zu Pollys Makkaroni mit Fenchel und Rosinen passen für die Eltern gebackene filetierte Sardellen. Neben Nudeln kommen natürlich Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, Eier und Suppen auf den Tisch. Auch das Rezept für Pollys ersten Geburtstagskuchen ist dabei.

In „Kochen für Polly“ berichten Anja Fleischhauer und Markus Eckstein darüber, wo sie einkaufen, wie sie kochen und essen, seitdem sie eine Familie geworden sind, und nicht zuletzt, welche Entwicklung ein Kind durchmacht: Pollys Vorlieben, ihr Essverhalten und ihre Geschmacksbildung.

Wissenswertes: Kinder früh helfen lassen

An Eiergerichten ist toll, dass auch schon kleine Kinder super mithelfen können. Eier ganz alleine aufschlagen, das klappt natürlich noch nicht. Aber wenn man das Ei aufknackst und Polly nur noch die Schale aufklappen muss, ist das ein Riesenspaß für sie. Auch Pfannkuchenteig rühren oder Rühreier hin- und herschieben in der Pfanne können schon Zweijährige. Das Beste am Helfenlassen: Kinder sind superstolz und ihnen schmeckt’s gleich doppelt gut.