Kochbuch: Leichter Genuss für jeden Tag

Stuttgart, Januar 2018 – Wer zielgerichtet Pfunde verlieren und trotzdem nicht auf Genuss verzichten möchte, findet in dem neuen Kochbuch „Leicht kochen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2018) über 260 Rezepte für jede Gelegenheit.

Gerade die dicht aufeinanderfolgenden Festtage über Weihnachten, Silvester und Neujahr mit fetthaltigen und üppigen Speisen und der ein oder anderen süßen Leckerei haben bei manchen dafür gesorgt, dass man die eigene Figur ein wenig aus den Augen verliert. Im neuen Jahr drängt sich deshalb der Wunsch und der Vorsatz auf, die über die letzten Wochen fleißig angesammelten Pfunde schnellstmöglich wieder loszuwerden.

Leser finden im neuen Kochbuch „Leicht kochen“ für jede Gelegenheit das richtige Rezept – ob Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, Snacks für Zwischendurch, süße Desserts oder kreative Ideen für Gäste, ob mit Fleisch, mit Fisch oder vegetarisch. Die über 260 Rezepte lassen keine Wünsche offen und genussvolle Abwechslung ist garantiert. Dabei ist jedes Rezept so berechnet, dass man mit Frühstück, Mittag- und Abendessen plus einem Snack nie über 1300 Kalorien kommt. Paprika-Rührei, Hähnchenbrustfilet in cremiger Champignonsoße, Thunfischfrikadellen mit Brokkoli, Tabouleh oder Quarkbrötchen – der (Koch-)Genuss steht im Vordergrund.

Wissenswertes: Porridge mit Pflaumenmus

Für 2 Portionen

5 Min. + 5 Min. Garzeit



250 ml Wasser

100 g Haferflocken

1 Prise Salz

1 EL Honig

4 EL Pflaumenmus

Wasser in einen Topf geben und Haferflocken und Salz zugeben. Unter Rühren zum Kochen bringen und zu einem dicken Brei kochen. Porridge mit dem Honig süßen und mit dem Pflaumenmus servieren.

Nährwerte: 275 kcal, 50 g KH, 5 g E, 5 g F