Leichter leben mit Diabetes

Stuttgart, Januar 2013 – Wer unter Diabetes leidet, weiß: Eine gute Blutzuckereinstellung ist das A und O, denn sie reduziert das Risiko für schwere Folgeerkrankungen und ist ganz entscheidend für die Lebensqualität. In dem TRIAS Ratgeber „Leichter leben mit Typ-2-Diabetes“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2012) erklärt Ulrich Graf, was Diabetes ist, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie Betroffene mit Ernährung und Bewegung ihren Blutzuckerwert senken können.

„Sich selbst mehr Aufmerksamkeit gönnen, besser für sich sorgen und auf die körperlichen Bedürfnisse genauer achten: Das ist die Botschaft der Zuckerkrankheit. Werden Sie zum besten Freund Ihres Körpers!“, ermuntert der Autor die Leser. In seinem Ratgeber erklärt er Betroffenen, wie sie mit der Erkrankung gut leben können. Neben einer regelmäßigen Kontrolle der Blutzuckerwerte ist eine gesunde Ernährung von großer Bedeutung. Wer sich gesund ernährt, senkt seinen Insulinbedarf, nicht selten können Medikamente zur Blutzuckersenkung sogar ganz abgesetzt werden. Graf empfiehlt Diabetikern, viel Gemüse und Obst und viele eiweißreiche Schlankmacher wie Milchprodukte oder fettarmes Fleisch zu essen. Kohlenhydrate sollten nur als kleine Beilage auf den Teller und helles Brot, Gebäck, geschälter Reis und Süßigkeiten sollten selten gegessen werden. Leser finden zahlreiche gesunde Rezepte am Ende des Ratgebers.

Außerdem informiert der Autor über alles Wichtige rund um die Diabeteserkrankung: Unter anderem erklärt er, was man unter dem Langzeitblutzuckerwert versteht und was es bedeutet, wenn Eiweiß im Harn auftritt, wie Diabetiker ihre Haut pflegen, welche Bewegung für Diabetiker geeignet ist und was bei einer Reise zu beachten ist.

Wissenswertes: Die verschiedenen Namen für Zucker

Zucker wird oft unter einem anderen Namen versteckt:

• Saccharose

• Glukose

• Dextrose

• Honig

• Sirup

• Milchzucker (Lactose)

• Malzzucker (Maltose)

• Invertzucker

Der Autor

Dr. med. Ulrich Graf, Facharzt für Allgemeinmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Naturheilverfahren, Kurmedizin, Notfallmedizin, Betriebsmedizin, war bis Ende 2010 ärztlicher

Leiter der Klinik „Hohes Licht“ in Oberstdorf mit dem Schwerpunktthema Diabetes.