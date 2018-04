Neues von Dr. Libby Weaver. Energiegeladen statt dauermüde

„Ich könnte Bäume ausreißen!" Wenn wir das von uns sagen, geht es uns richtig gut. Dr. Libby Weaver ist Biochemikerin, Ernährungsexpertin und Autorin des australischen Bestsellers „Exhausted to energized“. Sie kennt einfache und effektive Strategien für mehr Energie und Vitalität und gegen anhaltende Müdigkeit und Dauerschlappheit. Ihr Buch erscheint im Juni 2018 in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Energiegeladen statt dauermüde“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2018). Dr. Libby, wie sie auch liebevoll genannt wird, beschreibt die biochemischen, emotionalen und ernährungsphysiologischen Zusammenhänge und erklärt, wie man seine persönlichen Energiefresser erkennen und beseitigen kann und seine individuellen Kraftquellen aktiviert.

„Alles, was man tut, ist schwieriger, wenn man erschöpft ist“, weiß Dr. Libby Weaver aus eigener Erfahrung. Als Biochemikerin hat sie sich intensiv damit beschäftig, woher die Energie im Körper eigentlich kommt und was sie uns raubt. „So vielseitig die Gründe für Energielosigkeit sind, so vielseitig sind auch die Wege heraus“, hat sie dabei festgestellt.

Das Energieniveau des Körpers ist vom Hormon- und Nervensystem, von der Verdauung und der Funktion zahlreicher anderer Körperorgane abhängig. Diese Systeme werden unter anderem von Ernährung, Bewegung, Schlaf und Atmung beeinflusst. „Betrachten Sie Ihr Energielevel als Zeichen Ihrer Gesundheit und nehmen Sie einen Mangel an Energie als Hinweis wahr, dass Ihre Körpersysteme ‚aus der Spur‘ sind“, empfiehlt Dr. Libby.

Falsche Ernährung, biochemische oder emotionale Faktoren oder auch das Zusammenspiel daraus können Energiemangel begünstigen. Je nachdem, ob zu viele Verpflichtungen oder Sorgen, eine Überlastung der Leber oder eine Schilddrüsenunterfunktion der Grund für andauernde Erschöpfung sind, können gezielte Maßnahmen helfen, Körper und Geist wieder ins Lot zu bringen und damit das Energielevel spürbar anzuheben.

Neben der Schlafqualität ist nach Erfahrung der Ernährungsexpertin die Verdauung der beste Ausgangspunkt, um sein Energieniveau zu verbessern. Schon einfache Veränderungen wie gründliches Kauen oder das Beschränken auf kleinere Portionen bewirken, dass der Darm mit weniger Energie auskommt – die dem Körper dann anderweitig zur Verfügung steht. Auch die Leber hat viel damit zu tun, ob wir vor Energie sprühen oder schlaff in den Seilen hängen. Wenn dieses Entgiftungsorgan nicht mehr effektiv arbeitet, sind viele Menschen schnell reizbar, schwitzen übermäßig oder neigen zu Hautunreinheiten. Weniger Alkohol, Koffein und raffinierter Zucker tragen zur Entgiftung der Leber bei und führen somit zu einem Plus an Energie.

„Es ist an der Zeit, dass die Menschen verstehen, welche Hebel sie betätigen müssen, um ihre Tatkraft zurückzubekommen. Essen, Trinken, Bewegung, Denken, Atmung, Wahrnehmungen, Überzeugungen – das sind die Bereiche, die man in der Regel angehen muss“, erklärt Dr. Libby.

Die Autorin

Die Biochemikerin Dr. Libby Weaver (PhD) zählt in Australien und Neuseeland zu den führenden Ernährungsexperten. Als Spezialistin für ganzheitliche Gesundheit ist sie Autorin zahlreicher Bestseller und international gefragt Rednerin. Ihr Wissen stammt aus jahrzehntelanger Arbeit an der Universität

und in der klinischen Praxis. Dr. Libbys Drei-Säulen-Modell der Gesundheit betrachtet die Biochemie, die Ernährung und die Gefühle, um herauszufinden, warum ein Körper in einer bestimmten Weise reagiert. Dr. Libby betrachtet den Körper als ein unglaublich feines Messinstrument, das uns andauernd Signale

sendet, dass wir besser essen, trinken, denken, atmen, glauben. wahrnehmen und uns bewegen sollen. Dr. Libby will die Menschen dabei unterstützen, diese Botschaften als Geschenke zu erkennen. Mit ihrem umfassenden Wissensschatz und ihrem natürlichen Talent, auch die schwierigsten Themen für Laien verständlich darzustellen, sowie ihrem engagierten Bestreben, anderen zu neuer Energie und Vitalität zu verhelfen, inspiriert Libby Weaver Leser und Zuhörer.

Wissenswertes: Mitochondrien

Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle, hier wird Energie erzeugt. Darum ist es wichtig, dass sie einwandfrei funktionieren. „Dummerweise gibt es in unserer heutigen Welt vieles, das unsere kleinen Helferlein einnebelt und damit ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt oder ganz zum Erliegen bringt“, so Libby. Sitzender Lebensstil, dauernder falscher Gebrauch der Muskulatur und Alterung führen beispielsweise jeweils unabhängig voneinander zu einer Verringerung der Mitochondrienzahl und ihrer Funktion. „Zum Glück lassen sich die Auswirkungen rückgängig machen, indem man die Mitochondrien zur Vermehrung anregt: durch körperliche Aktivität!“, so Libby.