Jasmin Mengele nahm mit Low Carb erfolgreich ab und ist so begeistert von der Ernährungsmethode, dass sie das erste Low-Carb-Café Deutschlands eröffnete. Ihre Lieblingsrezepte finden sich in „Low Carb für die Seele“.

Bauchschmeichler und Seelentröster: Low Carb für die Seele

Stuttgart, Juni 2015 – Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, es hält Leib und Seele zusammen. In manchen Zeiten ist Essen fürs Gemüt besonders wichtig, denn es kann beruhigen, entspannen oder gute Laune spenden. Jeder kennt das wohlige Gefühl beim Genuss eines Schokotörtchens oder einer schönen Portion Spaghetti Aglio e Olio. Jasmin Mengele zeigt in ihrem Kochbuch „Low Carb für die Seele“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2015), wie sich Soulfood auch mit wenig Kohlenhydraten zubereiten lässt und ein warmes Gefühl im Bauch erzeugt, ohne der Figur zu schaden.

„Nahrungsaufnahme, Genuss und Lebensfreude sind für mich untrennbar miteinander verbunden“, erklärt Mengele. Allerdings sagt sie von sich selbst, sie sei nicht der Typ, der essen kann, was er will, ohne zuzunehmen. Mit Low Carb nahm sie erfolgreich ab und ist so begeistert von der Ernährungsmethode, dass sie das erste Low-Carb-Café Deutschlands eröffnete. „Bis ich die ersten cremigen Cupcakes servieren konnte, vergingen viele, viele Stunden in meiner heimischen Experimentierküche. Ich tüftelte Rezepte aus, kochte, backte und perfektionierte Konsistenz, Geschmack und Optik“, erklärt sie. Als Ersatz für Mehl verwendet Mengele für Cupcakes, Muffins oder Brot beispielsweise Kokosmehl, Mandelmehl oder gemahlene Mandeln.

Entstanden sind zahlreiche Rezepte, die ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und die schlanke Taille nicht gefährden. Wie wäre es mit einem wärmenden Wildkräutersüppchen, saftigem Lammkarree mit Ratatouille, Kokos-Papaya-Porridge oder marmorierter Schokomousse? „Mit meinem Seelenfutter kann man sich schlank und glücklich schlemmen. Worauf also noch warten?“, findet Mengele.

Die Autorin:

Nach vielen vergeblichen Diäten fand Jasmin Mengele vor vier Jahren den Weg zu ihrer Wunschfigur: mit Low-Carb-Gerichten! Schnell wurde sie Feuer und Flamme für das Thema und baute parallel zu ihrem Job als Kommunikationswirtin einen Versandhandel für Low-Carb-Produkte und Backwaren und ihr eigenes Café, die „Soulfood LowCarberia“ in Nürnberg, auf. Beidem widmet sie sich nun Vollzeit und kreiert mit großer Freude ständig neue Leckereien ohne Kohlenhydrate, Zucker und Gluten.

Wissenswertes: Was ist Low Carb?

Low Carb bedeutet „Essen mit wenig Kohlenhydraten“. Kohlenhydrate lassen den Insulinspiegel schnell in die Höhe schießen, kohlenhydratarme Ernährung hält ihn konstant. Wenn der Körper durch die Nahrung wenig Kohlenhydrate bekommt, nutzt er außerdem die Fettreserven als Energiequelle und man nimmt ab. Dafür sollte man die Menge an Kohlenhydraten, die man täglich zu sich nimmt, auf 20 bis maximal 100g reduzieren.