Kinder-Yoga mit KiKA-Moderatorin Tanja Mairhofer

Stuttgart, April 2020 – KiKA-Moderatorin Tanja Mairhofer ist begeisterte Yoga-Lehrerin und überzeugt: Yoga ist ein toller Sport für Kinder, wenn es lustig und locker zugeht und die Anleitungen spannend verpackt sind – so wie in ihrem Ratgeber „Yoga Quatsch Kids“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2020). Sie präsentiert dort drei Übungsfolgen mit je zwölf Asanas. Sprechende Namen für die Übungen, einfache Erklärungen sowie Fotos und Illustrationen machen das Nachturnen zu Hause kinderleicht.

Bereits als Jugendliche hat Tanja Mairhofer Yoga für sich entdeckt, erklärt sie: „Obwohl ich mich in der Schule beim Sport immer tierisch angestrengt habe, bekam ich kein Lob und keine guten Noten. Bald hatte ich das Gefühl, dass ich das alles nicht gut kann. Durch Yoga bin immer fitter geworden und habe mir mehr zugetraut. Außerdem habe ich nach den Yogastunden gemerkt, dass ich im Bauch so ein ‚Jetzt-geht’s-mir-gut-Gefühl‘ hatte.“

Mairhofer macht deutlich, welche positive Wirkung Yoga hat: Man wird gelenkiger, stärker und lernt seinen Körper besser kennen. Viele Übungen trainieren auch das Gleichgewicht. Außerdem wird durch das Anspannen und Entspannen der Muskeln der Körper besser durchblutet. Das ist gut für das Immunsystem. Mairhofer möchte, dass Kinder die Erfahrung machen, dass es wichtig ist, auf den eigenen Körper zu hören und sich gut zu fühlen, bei dem, was man macht: „Weil du beim Yoga beispielsweise lernst, voll und ganz auf deinen Atem und deine Haltung zu achten, kannst du mit der Zeit insgesamt besser bei der Sache bleiben, ohne dich ablenken zu lassen. Und du kommst zur Ruhe und kannst alles, was du erlebt hast, und deine Gefühle in Ruhe sortieren“, erklärt sie den jungen Lesern.

Das Buch richtet sich an Kinder von vier bis neun Jahren und ihre Eltern. Sie finden im Buch drei Einheiten mit jeweils zwölf Asanas. Zu jeder Einheit hat Mairhofer eine Geschichte geschrieben, die die Übungen verbindet. Am Ende finden Leser jeweils noch eine Fantasiereise zur Entspannung. Die komplizierten Bezeichnungen für die einzelnen Asanas ersetzt Mairhofer durch eingängige und damit leicht zu merkende „Quatsch-Namen“ wie beleidigter Schwan, singender Seehund oder grinsendes Kamel. Zur Veranschaulichung der einzelnen Figuren enthält das Buch Fotos, auf denen Mairhofer mit Kindern die Übungen vormacht. Wichtig ist Mairhofer, dass die Kinder beim Yoga Spaß haben: „Wer sagt, dass Yoga bierernst sein muss und man nicht lachen darf? Die alten indischen Meister waren übrigens oft die größten Scherzkekse, die ihre Schüler immer wieder zum Lachen gebracht haben.“



Die Autorin:

Tanja Mairhofer ist Autorin, Moderatorin, Schauspielerin und Yoga-Lehrerin. Bekannt ist sie vor allem aus der „Sendung mit dem Elefanten“, in der sie den Kindern auch Yoga-Übungen zeigt. Schon Ende der 1990er-Jahre hat sie begonnen, sich für Yoga zu interessieren. Im Sommer 2008 machte sie ihre Yoga-Lehrerausbildung und unterrichtet in München seit Jahren klassisches Hatha Yoga für Erwachsene. Die Arbeit mit den Kindern beim KiKA-Kanal brachte sie auf die Idee, Kinder auf spielerische Art und Weise für Yoga zu begeistern. 2012 schloss sie eine umfassende Weiterbildung im Bereich Kinder-Yoga ab und ist seitdem zusätzlich registrierte Kinder-Yogalehrerin. Weitere Informationen zur Autorin finden Sie hier: www.tanja-mairhofer.de.

Yoga-Übung: Pieselndes Einhorn (Adho Mukha Svanasana)

Geh auf alle viere und strecke dann den Po nach oben, sodass du auf Füßen und Händen stehst.

Die Hände stehen schulterbreit auseinander, die Finger sind gespreizt. Deine Füße stehen hüftbreit auseinander.

Nun hebst du erst das eine Bein und hältst es ein paar Atemzüge, dann das andere.

Bettina Ziegler