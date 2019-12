Masern als „Reisesouvenir“: CRM rät vor allem Erwachsenen vor Auslandsrei-sen Impflücken zu schließen

Düsseldorf, Dezember 2019 – Maserninfektionen sind weltweit auf dem Vormarsch. Besonders betroffen sind einige afrikanische Länder wie die Demokratische Repub-lik Kongo und Nigeria, aber auch beliebte Fernreiseziele wie Thailand oder Neusee-land. Auch in Europa ist die Verbreitung der Masern zum Teil besorgniserregend: So ist beispielsweise in der Ukraine die Zahl der Maserninfektionen seit Ende De-zember letzten Jahres auf etwa 58.800 gestiegen, 20 Menschen sind verstorben. Vermeintlich harmlose Kinderkrankheiten betreffen oft auch Erwachsene. Gerade bei den nach 1970 Geborenen gibt es Lücken beim Masernimpfschutz. Experten vom CRM Centrum für Reisemedizin raten dringend, Reisen – ob beruflich oder pri-vat – als Anlass zu nehmen, den Masernimpfstatus prüfen zu lassen und Impflücken zu schließen.

Masern sind hochansteckend – und zwar schon drei bis fünf Tage bevor ein Erkrankter Symptome der Infektion zeigt. Typisch für Masern ist ein Ausschlag mit roten Flecken, auch makulopapulöses Exanthem genannt. „Eine Maserninfektion kann sowohl bei Kin-dern als auch bei Erwachsenen einen schweren Verlauf nehmen. Komplikationen wie Mittelohr-, Lungen- oder Gehirnentzündung können auftreten“, betont Professor Dr. med. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reisemedizin.

In Deutschland treten derzeit fast die Hälfte der Maserninfektionen bei Erwachsenen auf. Das Robert Koch-Institut verzeichnete 2018 insgesamt 543 Masernfälle in Deutsch-land. Von allen Masernerkrankungen traten 31 Prozent der Erkrankungen in der Alters-gruppe der 0- bis 9-Jährigen und 23 Prozent bei den 10- bis 19-Jährigen auf. 36 Prozent fielen auf die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen. Rund sieben Prozent waren zwischen 40 und 49 Jahre alt und vier Prozent der an Masern Erkrankten waren über 50 Jahre alt.

„Vor Auslandsreisen sollte jede und jeder den Impfstatus aller impfpräventablen Erkran-kungen prüfen lassen“, betont Jelinek. „Da Masernviren besonders ansteckend sind, ist dringend geraten, spätestens 15 Tage vor der Reise eine eventuell fehlende Masernimp-fung nachzuholen“, so der Experte. Ein vollständiger Masernimpfschutz besteht nach zweimaliger Impfung. Der Impfkalender der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) empfiehlt die erste Masernimpfung für Kinder im Alter von 11 bis14 Monaten und die zweite zwischen 15 bis 23 Monaten. Geimpft wird mit einem Lebendimpfstoff. Da derzeit in Deutschland kein Monoimpfstoff gegen Masern zugelas-sen ist, wird mit einer gegen drei oder vier Erkrankungen gleichzeitig wirkenden Vakzine geimpft: MMR (Mumps, Masern, Röteln) beziehungsweise MMRV (Mumps, Masern, Röteln und Windpocken).

Masern können ausgerottet werden. Dafür müssten 95 Prozent der Bevölkerung immun sein - entweder durch eine Impfung oder weil sie eine Masernerkrankungen durchge-macht haben. Das ist in Deutschland noch nicht der Fall.

Das Mitte November vom Bundestag verabschiedete Masernschutzgesetz soll die Durch-impfungsquote bei Kindern verbessern. Es sieht vor, dass alle Kinder beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule beide von der STIKO empfohlenen Masernimpfungen oder eine Immunität durch eine durchlebte Maserninfektion vorweisen müssen. Die Nachweispflicht gilt aber auch für bestimmte Erwachsene: Medizinisches Personal, Er-zieher, Lehrer sowie Tagepflegepersonen, die nach 1970 geboren sind. „Wichtig ist jetzt, dass sämtliche Erwachsene ermuntert werden, ihren Masernimpfschutz überprüfen zu lassen. Jede Reise ist dafür ein guter Anlass“, fasst Jelinek zusammen.

Quellen:

Infektionsepidemiologisches Jahrbuch für 2018. Robert Koch-Institut. 1. August 2019.

https://www.who.int/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-die-from-measles-as-cases-surge-worldwide

Über das CRM

Das CRM Centrum für Reisemedizin trägt als unabhängiges, anerkanntes Fachinstitut In-formationen über Infektions- und andere relevante Gesundheitsrisiken aus aller Welt zu-sammen und wertet sie aus. Ärzte und Apotheker können auf die daraus entwickelten Fachinformationsdienste für ihre reisemedizinische Gesundheitsberatung zurückgreifen – etwa auf das jährlich erscheinende Standardwerk „CRM Handbuch Reisemedizin“. Das CRM ist außerdem der führende Anbieter von Seminaren zur Reise- und Tropenmedizin, die von Landesärzte- und Apothekerkammern als Fortbildungsmaßnahmen anerkannt und mit Punkten bewertet werden. Das CRM Centrum für Reisemedizin wurde 1988 gegründet und gehört seit 2005 zur Thieme Gruppe.