Mit Medical Yoga anatomisch richtig üben

Stuttgart, April 2016 – Yoga kann gesundheitsfördernd, präventiv und auch therapeutisch wirken. Eine achtsame und sachkundige Yoga-Praxis ist die Voraussetzung dafür, dass die Asanas die gewünschte Wirkung voll entfalten können. In ihrem neuen Ratgeber „Medical Yoga 2“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) verbinden Dr. med. Christian Larsen und die Yogalehrerinnen Christiane Wolff und Eva Hager-Forstenlechner traditionelles Yoga-Wissen mit den Erkenntnissen aus Medizin und therapeutischer Praxis.

Wer die spezifische Wirkung des Yoga auf die Gesundheit gewinnbringend nutzen möchte, muss die konkreten Wechselwirkungen zwischen Asanas und typischen Krankheitsbildern kennen. Dr. Christian Larsen, Leiter des Spiraldynamik® Med Center in Zürich, erklärt, wie die verschiedenen Asanas aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht auf Körper und Geist wirken. Christiane Wolff und Eva Hager-Forstenlechner leiten zur anatomisch korrekten Ausführung und zur feinsinnigen Wahrnehmung des eigenen Körpers und Geistes an.

Dabei stellen sie Haltungen vor, die gezielt eingesetzt werden können, um Schultern oder Nacken, Rücken, Hüfte oder Becken, den Knien oder den Füßen etwas Gutes zu tun. Detailliert beschreiben sie, bei welchen Beschwerden Übende besonders achtsam sein sollten und wie sie die Haltungen gegebenenfalls anpassen können. Zudem geben Sie einen Überblick über Erkrankungen des Bewegungsapparates, über geeignete und kritische Übungen. Bei Hallux valgus etwa empfehlen die Autoren Standhaltungen mit flacher Fußsohle am Boden wie „Baum“ oder „Held“. Auf die Zehen gestellte Füße unter Last, wie etwa im „Brett“ oder der Fersensitz seien dagegen kritisch.

„Die präzisen Ausrichtungskriterien und anatomischen Details im Medical Yoga schulen eine tiefere Wahrnehmung“, erklärt Dr. Christian Larsen. „In Verbindung mit einem feinfühligen Körperbewusstsein gelingt es Ihnen dadurch immer besser, Ihr Potenzial zu erkennen und auf Ihre eigenen physischen und psychischen Bedürfnisse einzugehen.“

Die Autoren

Dr. med. Christian Larsen ist Mitbegründer des Bewegungs- und Therapiekonzeptes Spiraldynamik® und Leiter des Spiraldynamik® Med Center in Zürich.

Christiane Wolff ist Yogalehrerin (BDY/EYU), staatlich geprüfte Sport- & Gymnastiklehrerin und Pilates-Instruktorin mit eigenem Yoga- und Pilates-Studio und Yoga-Ausbildungszentrum in Frankfurt am Main.

Eva Hager-Forstenlechner ist Yogalehrerin, Tänzerin und Expertin für Spiraldynamik®. Sie hat sich auf die Verbindung von Spiraldynamik® und Yoga spezialisiert. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie ein Spiraldynamik® Zentrum für Yoga und Bodymind in Salzburg.

Wissenswertes: Hatha Yoga trifft Spiraldynamik®

Im Medical Yoga verbindet sich das jahrtausendealte Wissen der Yogis mit den Erkenntnissen der modernen Spiraldynamik®, die die Regeln der anatomisch intelligenten Bewegung entschlüsselt hat. „Es geht darum, die Gesetze der Natur im eigenen Körper nachzuvollziehen. Wer die Prinzipien natürlicher Bewegungsabläufe kennt, bewegt sich mit der Anatomie – und nicht gegen sie“, erklärt Dr. Christian Larsen.



Termine – Medical Yoga für Yoga-Praktizierende

30.4.-1.5.2016, Bremen

Medical Yoga mit Christiane Wolff

www.urbanyoga-bremen.de

7./8.5.2016, Salzburg

Yoga und Spiraldynamik® mit Ekkehard Hager

www.spiraldynamik-yoga.at/pdfs/2016/Fruehlingsworkshop_Mai_2016.pdf

19.6.2016, Salzburg

Medical Yoga, Vortrag mit Dr. Christian Larsen und Eva Hager-Forstenlechner

19.00 Uhr, SN-Saal, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg – Eintritt frei



20.-21.8.2016, Viernheim bei Mannheim

Medical Yoga mit Christiane Wolff

www.vinyasa-yoga.de

4.9.2016, Salzburg

Yoga und Spiraldynamik mit Eva Hager-Forstenlechner

http://www.spiraldynamik-yoga.at/pdfs/2016/yoga_und_sd_salzburg_bergheim_4%20september_16.pdf

26.-27.11.2016, Bremen

Medical Yoga mit Christiane Wolff

www.urbanyoga-bremen.de

1.-4.12.2016, Viernheim bei Mannheim

Spiraldynamik® und Yoga mit Eva Hager-Forstenlechner

www.vinyasa-yoga.de

29./30.12.2016, Salzburg

Yoga und Spiraldynamik® mit Eva Hager-Forstenlechner

www.spiraldynamik-yoga.at/pdfs/2016/yoga_und_sd_salzburg_dez_16.pdf



Termine – Medical Yoga für Yoga-Lehrende

5.-8.5.2016, Frankfurt am Main

Therapeutisches Yoga - Medical Yoga II mit Christiane Wolff

www.christiane-wolff.de/trainer-ausbildung.htm

12.-15.5.2016, Frankfurt am Main

Yoga Anatomie - Spiraldynamik® mit Christiane Wolff

www.christiane-wolff.de/trainer-ausbildung.htm

10./11. 11.2016, Nähe Linz/A

Spiraldynamik® und Yoga mit Eva Hager-Forstenlechner

nähere Infos: Birgit Söllinger-Markanovic, birgit@bewegungslounge.at

21.-23.11.2016, Nürnberg

Spiraldynamik und Yoga mit Eva Hager Forstenlechner, Bund Deutscher Yogalehrer (BDY)

nähere Infos: BDY Anneke Pahlow, info@yoga.de

Weitere Termine zu Fortbildungen, Lehrgängen und Ausbildung: http://www.spiraldynamik-yoga.at/termine_ausbildung.htm