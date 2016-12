Nada Yoga – Meditieren mit Musik und Klängen

Stuttgart, Juni 2013 – Die uralte Tradition des Nada Yoga bringt die Energiefelder unseres Körpers mit Hilfe von Klang wieder in ihre natürliche Schwingung. Das so genannte „Yoga des Klangs“ ist in Deutschland wenig bekannt, denn die traditionelle indische Musik ist für westliche Ohren nicht einfach zugänglich. Das Hörbuch „Meditieren mit Musik und Klängen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2013) vereint klassische indische Instrumente mit vertrauten westlichen. Es entführt Hörer in die Welt der Meditation mit Musik und der eigenen Stimme.

„Die CD ist ein Versuch, die Praxis des Nada Yoga der westlichen Welt zu vermitteln, ohne ihre uralte Tradition zu ersetzen", erklärt Autor Roop Verma. Nada ist der „Urton“, der Anfang aller Dinge. Die Silbe „Nad“ bedeutet „strömen“. Nach indischer Auffassung ist der menschliche Körper von 72 000 Nadis, Nervenkanäle, durchzogen, in denen Prana, Energie, fließt. Jeder Nadi vibriert in seiner eigenen Frequenz und kann durch Klänge beeinflusst werden. Über Schwingungen werden die Energiefelder des Körpers gereinigt und ausgeglichen.