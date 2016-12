Medizin Nobelpreis 2015 für die Entdeckung von naturstoffbasierten Arzneimitteln – Preisträger veröffentlichten bei Thieme

Der Medizin-Nobelpreis 2015 wurde für die Entdeckung von zwei Naturstoffen verliehen, mit deren Hilfe bahnbrechende Erfolge bei der Behandlung parasitärer Tropenkrankheiten erzielt wurden. Youyou Tu erhielt den Preis für die Entdeckung der antimalariaaktiven Verbindung Artemisinin und William C. Campbell und Satoshi Omura für ihre Entdeckung des Avermectin als potentes Anthelminthikum.

Isoliert aus dem zu den traditionellen chinesischen Heilkräutern gehörenden Artemisia annua (Einjähriger Beifuß) ist Artemisinin eine außerordentlich potente antimalariaaktive Verbindung. Seine Entdeckung zeigt das Potenzial Ethnomedizin-basierter Arzneimittelforschung und den Stellenwert von Arzneimitteln aus Pflanzen auf. Artemisinin verfügt über einzigartige Strukturmerkmale, wie seltene Trioxan- und Peroxidstrukturen, die essentiell für die Wirksamkeit sind. Artemisininderivate wurden in den 1990er-Jahren in der Praxis eingeführt. Artemisinin-basierte Kombinationstherapien (ACTs) sind heute die tragenden Säulen bei der Behandlung von Malaria. Artemisinin ist auch in anderer Hinsicht bemerkenswert: als eine aus Pflanzen gewonnene Verbindung, die in einem industriellen, halbbiotechnologischen Prozess produziert wird. Es steht außer Frage, dass Artemisinin die Tür zum Metabolic Engineering von Naturstoffen aus Pflanzen geöffnet hat.

Die Avermectine wurden von Satoshi Omura aus einem Bodenstreptomyceten isoliert. Das halbsynthetische Ivermectin wurde anschließend als Tieranthelminthikum entwickelt, bevor es als Arzneimittel für Menschen eingeführt wurde. Ivermectin ist ein Breitbandantiparasitikum, das sehr effektiv zur Behandlung von Onchozerkose (Flussblindheit) und Strongyloidiasis eingesetzt wird.

Die Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung (GA) und der Thieme Verlag sind sehr stolz darauf, dass zwei der Nobelpreisträger Planta Medica, das offizielle Journal der GA, für die Veröffentlichung einiger ihrer wichtigsten Entdeckungen ausgewählt haben. Youyou Tu publizierte einige ihrer bahnbrechenden Arbeiten über Artemisia annua und peroxidische Laktone in Planta Medica [1], und Satoshi Omura einige seiner frühen, aber auch späteren Arbeiten [2-7].

