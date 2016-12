Medizinbuch-Klassiker „Der Körper des Menschen“: Seit 50 Jahren erfolgreich

Stuttgart, August 2016 – Das Buch „Der Körper des Menschen“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart) feiert seinen 50. Geburtstag. 1966 erschien die erste Ausgabe, jetzt geht das Lehrwerk in die 17. Auflage. Kompakt und verständlich erklären die Autoren darin, was Medizinstudierende und Auszubildende in Pflegeberufen oder der Physiotherapie über Anatomie und Physiologie wissen müssen. So ist „Der Körper des Menschen“ seit 50 Jahren ein bewährter Begleiter für Ausbildung und Studium.

Adolf Faller war 1966 der erste Autor von „Der Körper des Menschen“. Auch heute noch wird das Buch unter Studierenden und Auszubildenden oft noch einfach „Der Faller“ genannt. Seit der 12. Auflage in den 1990er-Jahren führt Professor Dr. Dr. Michael Schünke gemeinsam mit seiner Frau das Werk weiter: „Der Georg Thieme Verlag kam damals auf mich zu und fragte, ob ich das machen möchte. Ich kannte Faller von einem anderen Arbeitsbuch und war begeistert davon, wie er komplexe anatomische Sachverhalte einfach darstellte.“ Professor Schünke ist unter anderem auch Mitautor des Standardwerkes „PROMETHEUS. LernAtlas der Anatomie“.

Mit jeder neuen Auflage haben die Autoren das Buch überarbeitet und aktuell gehalten. „Wir haben beispielsweise die Gliederung immer wieder angepasst, haben neue Inhalte aufgenommen oder die Legenden nicht mehr unter den Abbildungen platziert, sondern direkt in die Bilder integriert“, erklärt Schünke. Das Lehrbuch bietet in den einzelnen Kapiteln zunächst allgemeine Informationen, bevor immer weiter ins Detail gegangen wird. Zahlreiche Abbildungen sowie Fallbeispiele und Praxisbezüge machen die komplexen Inhalte für die Leser leicht verständlich.