Mit der App "Laktosefrei" absolut beschwerdefrei

Stuttgart, Januar 2011 - Für Menschen mit Laktose-Intoleranz wird der Lebensmitteleinkauf und Restaurantbesuch schnell zur Odyssee. Die Betroffenen vertragen keinen Milchzucker. Da dieser jedoch nicht nur in Milchprodukten enthalten, sondern auch beliebter Zusatzstoff in vielen Fertigprodukten ist, fällt die richtige Wahl oft schwer. Mit der App „Laktosefrei“ bietet der Stuttgarter TRIAS Verlag ab sofort eine mobile Anwendung für iPhone oder iPod touch an. Damit können Betroffene den Laktosegehalt von über 900 Lebensmitteln überall und jederzeit über ihr Smartphone abrufen.

Bei rund 15 Millionen Bundesbürgern führt der Verzehr von laktosehaltigen Lebensmitteln zu Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Übelkeit oder Schwindelgefühlen. Mit der App „Laktosefrei“ können sie nun beim Einkauf oder im Restaurant den Laktosegehalt der gewünschten Lebensmittel oder Gerichte überprüfen. Anhand der alphabetischen Liste und farbigen Kennzeichnung, erkennen sie schnell, dass zum Beispiel der rot markierte Hamburger ganz sicher zu Beschwerden führt. Der Griff zur gelb eingestuften Bratwurst wäre besser, wenn auch nicht optimal. Dann vielleicht doch lieber eine „grüne“ und damit unbedenkliche Apfeltasche als Snack zwischendurch? Eigene Lebensmittel und Gerichte, die in der Anwendung nicht aufgeführt sind, können die Nutzer jederzeit selbst hinzufügen und mit der entsprechenden Laktose-Verträglichkeits-Stufe mittels der farbigen Symbole versehen.

Beim Einkaufen hilft die Anwendung beispielsweise bei der Auswahl des richtigen Käses, denn nicht alle Sorten enthalten gleich viel Laktose. Der grün gekennzeichnete Berg- und Butterkäse kann so ohne Bedenken im Einkaufskorb landen. Darüber hinaus bietet die Anwendung den Nutzern die Möglichkeit, ihre Lieblingsspeisen und -getränke als „Favoriten“ abzulegen und jederzeit schnell wieder aufzurufen. Auch eine Einkaufsliste lässt sich einfach zusammenstellen und bei Bedarf per E-Mail versenden. Damit können die Anwender das Einkaufen getrost auch einmal anderen überlassen, ohne „Fehlkäufe“ befürchten zu müssen. Einem beschwerdefreien Genuss steht somit nichts mehr im Weg.

Die TRIAS Anwendung „Laktosefrei“ für iPhone und iPod touch ist als Vollversion ab sofort im iTunes Store unter http://itunes.apple.com/de/app/id413024303?mt=8 abrufbar und kostet 4,99 Euro.