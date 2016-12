Vegan, roh, gesund aus dem Mixer: Mix it!

Stuttgart, Oktober 2015 – Schnell ein gesundes und leckeres Rezept zubereiten – wer möchte das nicht? Mit einem guten Mixer und den richtigen Zutaten ist das ganz einfach. Lena Suhr hat unzählige Smoothies, Suppen oder Brotaufstriche zubereitet und stellt in „Mix it! 120 vegane Rezepte aus dem Mixer“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2015) ihre Lieblingsrezepte vor.

Anfang 2013 entdeckte Lena Suhr „ihren“ Hochleistungsmixer auf einer Fachmesse. „Schockverliebt tätigte ich nur wenige Stunden nach diesem Erlebnis meine Bestellung, die meinen Küchenalltag nachhaltig verändern sollte, mich zu einem Blendaholic machte und letztendlich auch zu diesem Buch führte“, erklärt sie.

Da ihr Mixer über zahlreiche Programme zum Beispiel auch für Suppen und Milchalternativen verfügt, wurde sie schnell neugierig und probierte immer wieder andere Rezepte aus: „So rotierten die kleinen Messerchen irgendwann täglich mehrfach vor sich hin. Es macht mir bis heute Freude zu entdecken, welche besonderen Geschmackserlebnisse durch einen Hochleistungsmixer auf schnelle und einfache Weise möglich sind.“ Smoothies, Aufstriche, Pestos, Dressings oder Suppen – alles gesund, lecker und schnell zubereitet.

In ihrem Buch stellt sie die Rezepte vor, die sie besonders begeistern konnten: von der gebrannten Mandelmilch über den Heidelbeer-Smoothie mit Kombucha bis hin zu cremigen Cashewriegeln oder rosa Overnight-Couscous mit Erdbeeren. Außerdem informiert sie über verschiedene Mixer-Arten und nützliche Hilfsmittel.

Die Autorin:

Wenn Lena Suhr in der Küche steht, geht's rund: als selbsternannte Blendaholic wirft sie regelmäßig Obst und Gemüse in den Hochleistungsmixer und kreiert so auf die Schnelle einfache Smoothies oder raffinierte Süppchen, Saucen, Dips und Cremes. Lena Suhr lebt seit 2008 vegan. Seit 2011 ist sie unter dem Namen „A Very Vegan Life“ im Internet zu finden. In ihrem gleichnamigen Blog erfährt man mehr über ihre Küchenexperimente. Lena Suhr ist studierte Sozialarbeiterin und lebt mit ihrer Französischen Bulldogge Wilma in Hannover.

Rezept: Möhrenkuchen im Glas

Dieser Smoothie auf Basis einer Milchalternative mit veganem Joghurt erinnert an einen saftigen Möhrenkuchen: 2 kleine Möhren gründlich reinigen und grob stückeln. Mit 250g einer Milchalternative, 100g veganem Naturjoghurt, 100g Ananas ohne Schale, 25g Haferflocken, 3 Teelöffel Walnüssen und 1 Teelöffel Kokosflocken in den Mixer geben und fein pürieren.