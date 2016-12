Motorische Auffälligkeiten detailliert erfassen

Stuttgart, Juni 2013 – Ergotherapeuten steht in Kürze ein neues Testverfahren für motorische Fähigkeiten bei Kindern zur Verfügung: Das international anerkannte, jedoch bislang nur in englischer Sprache verfügbare Assessment BOT-2 ist ins Deutsche übertragen worden. "Außerdem wird der Test derzeit für den deutschsprachigen Raum adaptiert und normiert", sagt Sabine Vinçon, Ergotherapeutin und Studienkoordinatorin am Kinderzentrum Maulbronn. In der Fachzeitschrift „ergopraxis“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013) stellt Vinçon, die gemeinsam mit Kollegen die deutschsprachige Version des BOT-2 betreut, das neue Assessment vor.