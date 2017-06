Entspannt und schön - Natürliches Lifting

Stuttgart, Mai 2017 – Frauen im reiferen Alter stören sich häufig an hängenden Mundwinkeln oder Falten in ihrem Gesicht. Jenseits von Botox und Schönheitsoperationen gibt es natürliche Maßnahmen, die zu einem entspannten Gesicht voller Ausstrahlung führen. Heike Höfler zeigt in ihrem Buch „Natural Lifting“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2017), wie Frauen mit Massagen, Übungen und positiven inneren Vorstellungsbildern natürlich schön und strahlend aussehen.

„Frauen wünschen sich sanfte Gesichtsübungen, die die Haut glatt, frisch und straff halten und gleichzeitig Mimik und Ausstrahlung verbessern“, ist Höfler überzeugt. Ihre Übungen für Dekolleté und Hals, Kinnpartie, Lippen, Nasolabialfalte, Augen und Kiefer vitalisieren und verjüngen die jeweilige Problemzone. Aufeinander abgestimmte Haltungs-, Nacken- und Gesichtsübungen minimieren Falten und straffen schlaffe Hautpartien. Gegen ein Doppelkinn hilft es beispielsweise, zwei Teelöffel mit der bauchigen Seite rechts und links an den Kinnboden am Halsansatz zu legen, dabei acht- bis zwölfmal die Zunge rauszustrecken und gleichzeitig mit den Löffeln etwas nach oben zu drücken. Durchblutungsfördernde Massage- und Akupressurgriffe sowie positive Vorstellungsbilder ergänzen die Übungsprogramme und sorgen für entspannte Gesichtsmuskeln. „Ist unser Gesicht entspannt, signalisiert es dem Gehirn: ‚Alles ist gut‘. Wir fühlen uns vital und leicht, unsere Haut ist straff und ebenmäßig“, erklärt Höfler.



„Alle Programme wirken wie ein Sofort-Lifting. Die Gesichtszüge glätten sich, der Tonus der Haut verbessert sich, die Ausstrahlung wird lebendiger und Sie fühlen sich wohler und selbstbewusster. Genau diese Erfahrung werden Sie mit den sanften Übungen in diesem Buch machen“, verspricht die Autorin ihren Leserinnen.

Die Autorin:

Heike Höfler ist Sport- und Gymnastiklehrerin und gibt freiberuflich Gymnastik-, Entspannungs- und Atemkurse.

Sie lebt in Trossingen.

Wissenswertes: Positive Vorstellungsbilder

„Die Sonne scheint auf Ihr Gesicht. Sie spüren die warmen Strahlen in jeder Ihrer Zellen und Sie denken an ein schönes Ereignis in Ihrem Leben. Gleichzeitig spüren Sie einen leichten angenehmen Windhauch auf Ihrem Gesicht. Spüren Sie, wie Ihre Augen strahlen, die Mundwinkel sich unwillkürlich nach oben ziehen und Sie sich wohl, entspannt, lebendig und vital fühlen? Allein diese Vorstellung entspannt die Gesichtszüge“, erklärt Höfler.