Neue Inhalte für Thiemes „KittelCoach“-App

Stuttgart, Oktober 2011 – Der Georg Thieme Verlag bietet jetzt neue Inhalte für den „KittelCoach“ an. Für die App stehen ab sofort die Checklisten EKG, Anamnese und klinische Untersuchung, Intensivmedizin, Pädiatrie und Neurologie sowie das MEMORIX Notfallmedizin als inApp-Kauf zur Verfügung. Beim Erwerb dieser Titel über den „KittelCoach-Shop“ erhalten Kunden das Buch kostenlos dazu. Für Buchkäufer steht die entsprechende App mit allen Inhalten kostenlos zum Download bereit.

Medizinstudenten, Ärzte in Weiterbildung oder junge Fachärzte, die sich erstmals im Klinikalltag behaupten müssen, brauchen übersichtliche, praxisrelevante Informationen, auf die sie schnell und intuitiv überall zugreifen können. Die „KittelCoach“-App bietet den gleichzeitigen Zugriff auf die Inhalte mehrerer Fachbücher. Neben den Checklisten Innere Medizin und Chirurgie sind ab sofort auch die Inhalte der Thieme Checklisten EKG, Anamnese und klinische Untersuchung, Intensivmedizin, Pädiatrie, und Neurologie“ sowie das Memorix Notfallmedizin als App verfügbar. Die neuen Inhalte werden im Paket als Buch und App angeboten. Wird der Titel in der App über den KittelCoach-Store erworben, kann sich der Käufer das Buch anschließend kostenfrei zusenden lassen. Beim Kauf eines der Fachbücher im Buchhandel findet der Leser im Buch den Downloadcode für die entsprechende App.

„App und Buch zusammen zu einem Preis anzubieten ermöglicht es uns, einige unserer beliebtesten Titel für junge Mediziner im Klinikalltag auf das iPhone zu bringen und trotzdem genauso viel Sorgfalt und Aufwand in die Inhalte zu stecken, wie man es von Thieme kennt und erwartet“ so Martin Spencker, Verlagsleiter Ausbildung im Georg Thieme Verlag. „Unsere Kunden haben so einen deutlich größeren Nutzen als bisher, ohne mehrmals zahlen zu müssen.“

Inhalt und Gliederung der einzelnen Apps entsprechen den Printausgaben. Die Mantel-App „KittelCoach“ bietet zusätzlich eine Suchfunktion über sämtliche heruntergeladenen Inhalte hinweg. Darüber hinaus hat der Nutzer die Möglichkeit, Inhalte als Favoriten abzulegen. Damit sind diese rasch wieder auffindbar. Die zuletzt angesehenen Kapitel werden im Verlauf abgespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

Über den integrierten „KittelCoach-Shop“ kann der Nutzer kontinuierlich seine persönliche Bibliothek erweitern. Nur dazu ist eine Internetverbindung notwendig. Ansonsten ist der „KittelCoach“ vollständig offline nutzbar und damit immer und überall zur Hand.

Die Mantel-App „KittelCoach“ ist inklusive der Checkliste Chirurgie im iTunes Store für 4,99 Euro erhältlich (itunes.apple.com/de/app/kittelcoach/id416062731?mt=8). Die weiteren Titel kosten im KittelCoach-Store und im Buchhandel jeweils den Ladenpreis des Buchs.