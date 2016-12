Neuer Markenauftritt für TRIAS

Zum Frühjahr 2013 erscheint TRIAS im neuen „Look & Feel“. Cover und Innenlayout, Vorschau, Werbemittel und Dekos wurden überarbeitet und erscheinen künftig im neuen, einheitlichen Design.

Der Auftritt von TRIAS hat sich in den vergangenen fünf Jahren stark gewandelt. Cover, Layout und Bildsprache der Bücher sind Schritt für Schritt frischer und moderner, der Aufbau leserinnenfreundlicher geworden. TRIAS macht Bücher für Frauen, die das Bedürfnis und Lust darauf haben, sich und ihrer Familie etwas Gutes zu tun. Das spiegelt sich nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Optik der Ratgeber wieder. „Die Leserinnen sollen TRIAS Bücher gerne in die Hand nehmen und schon beim Blättern das Gefühl haben: Das tut mir gut“, erklärt TRIAS Marketingleiterin Birgit Carlsen. Jetzt wurde der Markenauftritt noch einmal überarbeitet.



„Natürlich ist das ein Prozess und die Entwicklung ist fließend. Bei jeder Veränderung ist zu fragen: Wie sieht der Markt aus, wie das Umfeld, und vor allem, wie hat sich unsere Zielgruppe verändert? Mit einem Uptrading unseres Programms und dem neuen Auftritt folgen wir diesem Wandel“, so Birgit Carlsen. Mit dem Frühjahrsprogramm 2013 wird der neue Markenauftritt sichtbar. „Wir haben ein klares Ziel vor Augen: Eine modernere Bildsprache, die Beruhigung der Cover insgesamt und verbindende Gestaltungselemente sollen die Wertigkeit unserer Bücher deutlicher als bisher nach außen transportieren und die klare Erkennbarkeit wie auch das Profil der Marke TRIAS stärken“, so Carlsen.



Die Covergestaltung wurde überarbeitet: angefangen bei der Aufteilung der Gestaltungselemente über die Typografie bis hin zur Bildsprache. Gleichzeitig spielen die Coverfarben deutlicher als bisher ins Innenlayout hinein. Dadurch entsteht ein ansprechender, harmonischer Gesamteindruck – bei jedem einzelnen Titel aber auch über das gesamte Programm hinweg.



Das neue Gestaltungskonzept setzt sich im Marketingauftrifft fort: Auch Vorschau und Deko-Aktionen sowie alle Endkunden-Werbemittel bekommen ein neues Gesicht, das dem Uptrading der Produkte folgt, die Wertigkeit des Programms unterstreicht und die Wahrnehmung und Wiedererkennbarkeit der Marke TRIAS im Markt fördert.