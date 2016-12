Thieme bietet Fachcommunity zum Thema Onkologie

Stuttgart, Oktober 2014 – Der Georg Thieme Verlag hat ein Online-Portal für das Fachgebiet Onkologie ins Leben gerufen. Unter www.thieme.de/onko-community können sich approbierte Ärzte über aktuelle onkologische Themen informieren und von zahlreichen fachgebietsspezifischen Services profitieren.

„Mit dem neuen Online-Angebot rund um die Onkologie ist es für Ärzte ganz einfach immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Sie können sich kostenlos registrieren und erfahren jederzeit und überall, was in Ihrem Fachgebiet los ist“, erklärt Dr. Christin Haehnel, Leiterin Online-Communities, die Vorteile der Onko-Community.

Das Online-Portal liefert Informationen und Wissen rund um das Fachgebiet Onkologie. Neben tagesaktuellen Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung bietet die Onko-Community weitere Services, wie speziell aufbereitete Leitlinien, Rote-Hand-Briefe und Medikamentenübersichten. Jeder Nutzer kann die Inhalte nach persönlichen Interessensgebieten filtern und erhält so genau die Informationen, die er benötigt. „Ärzte finden also in der Community alles, was sie bei ihrer Arbeit unterstützt. Und das auf einen Blick, kurz und knapp aufbereitet“, ergänzt Haehnel.