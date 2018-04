Paleo 2.0 – Heilen mit der Steinzeitdiät. Chronische Erkrankungen loswerden und nebenbei abnehmen

Stuttgart, April 2018 – Als promovierter Mediziner hätte Dr. med. Rainer Limpinsel alias Mambo Kurt wissen können, was ungesunde Ernährung und Übergewicht für den menschlichen Körper bedeuten. Er musste jedoch erst selbst an Diabetes Typ 2 erkranken, um zu erkennen, welchen Wert eine konsequent gesunde Lebensführung hat. Mit einer lockeren Heilfastenkur und anschließender Ernährungsumstellung verlor er fast 30 Kilo. Er lebt seitdem nach dem Paleo-Prinzip, meidet Zuckerstoffe, Süßstoffe, Geschmacksverstärker, andere Zusatzstoffe und verarbeitete Lebensmittel. Seine Blutzuckerwerte sind heute wieder einwandfrei und er fühlt sich energiegeladen wie nie zuvor. In seinem neuen Buch „Paleo 2.0. Heilen mit der Steinzeitdiät“ beschreibt Dr. Limpinsel, der seit 20 Jahren als Mambo Kurt mit seiner Heimorgel in Wacken und auf anderen Events für Stimmung sorgt, „wie Sie chronische Erkrankungen loswerden und nebenbei auch noch abnehmen“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2018).

„Paleo ist längst kein hipper Ernährungs-Lifestyle mehr,“ erklärt Dr. Limpinsel. „Viele Mediziner haben das heute bereits erkannt. Paleo ist weit mehr als die Ausrede, jeden Tag grillen zu dürfen. Mit einer Paleo-Lebensweise lassen sich viele Zivilisationskrankheiten in ihrem Anfangsstadium heilen“, ist der ehemalige Chirurg überzeugt. Gleichzeitig hat er selbst die Erfahrung gemacht, dass Übergewicht bei dieser Ernährungsform für ihn kein Thema mehr ist – und das, ohne besonders bei den Mahlzeiten aufzupassen oder Kalorien zu zählen. „Ich bin der Meinung, das Leben muss Spaß machen“, beschreibt er sein Lebensmotto. „Mein Leben macht mir auf jeden Fall Spaß. Und das wäre nicht so, wenn ich Kalorien zählen müsste oder mich nicht satt äße“, sagt er.

In seinem neuen Buch erklärt er, wie Paleo für ihn gut funktioniert. Mit seinen Lieblingsrezepten von Kochbananen-Pfannkuchen bis Mangohähnchen inspiriert er zu einer abwechslungsreichen Paleo-Küche.

Der Autor:

Dr. med. Rainer Limpinsel studierte Medizin, promovierte und war in Witten als Arzt in der Chirurgie tätig. 2007 erkrankte er an Typ-2-Diabetes und musste Insulin spritzen. Mit der Veränderung seiner Ernährung überwand er seinen Diabetes innerhalb eines Jahres. Seit 2014 ist er Chefredakteur des Beratungsdienstes „Besser leben mit Diabetes“. Als „Mambo Kurt“ ist er zudem als abendfüllender Alleinunterhalter unterwegs – sei es als SWR-Studiomusiker oder beim Wacken Open Air. www.mambokurt.de.

Dr. med. Rainer Limpinsel alias Mambo Kurt ist launiger Schreiber und ebenso unterhaltsamer wie überzeugender Gesprächspartner.

Wissenswertes: Die erste Generation, die mit Zucker und Chemie aufwächst

„Meine Generation (ich bin Jahrgang 1967) ist die erste, die von Kindheit an mit Zucker und Chemie überfüttert wurde. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Generation nicht mehr älter wird als die meiner Eltern. Noch schlimmer sind die heutigen Kinder dran: In meinen medizinischen Lehrbüchern aus den 1980er-Jahren taucht Typ-2-Diabetes als eine Erkrankung der über 60-Jährigen auf. Heute bekommen Kinder mit zwölf Jahren Typ-2-Diabetes. Nämlich dann, wenn sie nur noch vor dem Bildschirm hocken und Fast Food plus Süßigkeiten verschlingen.“