Thieme.media publiziert Forschungsergebnisse im Juni

Stuttgart, Februar 2009 – Thieme.media, der Anzeigen- und Verlagsservice des Thieme Verlages, bietet seinen Kunden aus der Industrie die Möglichkeit, aktuelle Forschungsergebnisse und andere wichtige Informationen für Ärzte in Klinik und Praxis zu publizieren. Im Juni erscheint zum 4. Mal die Jahrespublikation „Pharma Fokus Gynäkologie“. Hier werden neueste Erkenntnisse aus der Frauenheilkunde veröffentlicht.

Pünktlich zur 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie, die vom 11. bis 13. Juni 2009 in Düsseldorf stattfindet, berichtet die zitierfähige Publikation über aktuelle Erkenntnisse in der Gynäkologie. Experten aus Forschung und Praxis sowie Medizinredakteure informieren über aktuelle Entwicklungen beispielsweise zu den Themen Brustkrebs, Typ-1-Diabetes in der Schwangerschaft, Zyklusstörungen, Inkontinenz oder künstliche Befruchtung.

Der „Pharma Fokus Gynäkologie“ erscheint am 8. Juni mit einer Auflage von ca. 13.000 Exemplaren. Verbreitet wird die Jahrespublikation als Beilage in den Fachzeitschriften „Geburtshilfe und Frauenheilkunde“ und „Frauenheilkunde up2date“. 5.000 Exemplare erreichen die an der Jahrestagung teilnehmenden Ärzte als Beilage in den Kongresstaschen. Redaktionsschluss ist der 23. April, Anzeigenschluss der 11. Mai. Der Preis für 1/1 Seite 4c beträgt 3.520 Euro. Informationen erhalten interessierte Kunden bei Ulrike Bradler, Thieme.media, Pharmedia GmbH, Telefon 0711 / 8931-466, E-Mail Ulrike.Bradler@thieme.de.

In den Sonderpublikationen „Pharma Fokus“ und „Kompendium“ berichten Medizinredakteure oder Experten aus der Wissenschaft über den Stand der Forschung. Zusätzlich haben Pharmaindustrie und Medizintechnik-Hersteller die Möglichkeit, aktuelle Forschungsergebnisse, Firmenportraits oder Produktbesprechungen zu publizieren. Alle eingehenden Texte werden dabei von Medizinjournalisten der Thieme Verlagsgruppe auf ihre wissenschaftliche Qualität hin geprüft und mediengerecht aufbereitet.

Thieme.media ist der Anzeigen- und Verlagsservice der Thieme Verlagsgruppe. Die Agentur betreut die Anzeigenakquise für insgesamt 100 human-/ dentalmedizinische und naturwissenschaftliche Fachzeitschriften.