Stuttgart, März 2014 – Mit der App „PROMETHEUS LernKarten der Anatomie“ sind prüfungsrelevante Inhalte der kompletten Anatomie auf insgesamt 460 LernKarten ab sofort nicht nur für das iPhone, iPad und den iPod touch erhältlich, sondern auch für Anatomie-Interessierte, die ein Android Smartphone oder Android Tablet besitzen.

Die App bietet die Möglichkeit, nach einzelnen anatomischen Abbildungen zu suchen und sich Karten mit einem Lesezeichen zu markieren und später wieder aufzurufen. Darüber hinaus erfährt der Nutzer, auf welchen weiteren Lernkarten diese anatomische Struktur ebenfalls zu finden ist. Mit der Quizfunktion kann der Nutzer sein Wissen überprüfen. Der Name einer Struktur wird eingeblendet, der Nutzer muss die richtige anatomische Struktur auf der Abbildung berühren und bekommt angezeigt, ob seine Zuordnung richtig ist. Zu vielen Lernkarten sind außerdem weitergehende Informationen wie Kommentare oder Klinikbezüge abrufbar. Jeder Lernkarte können die Ampelfarben rot, gelb oder grün zugeordnet werden. Rot, falls die Inhalte der Karte noch nicht vertraut sind, eine gelb gekennzeichnete Karte sollte noch wiederholt werden und die Inhalte der Karten in der grünen Kategorie sind bekannt. So lässt sich der Lernfortschritt individuell dokumentieren. Außerdem kann jeder Nutzer eigene Stecknadeln auf den Lernkarten setzen und benennen, sie mit Freunden teilen oder auf ein zweites Gerät übertragen.

Die „PROMETHEUS LernKarten der Anatomie“ App für Android Phone und Android Tablet mit Android Version 4.x ist für Samsung Galaxy S4 und Google Nexus 10 optimiert und steht im Google Play Store als Gratis-Download zur Verfügung. Je drei LernKarten der insgesamt sieben nach Körperregionen sortierten Kapitel gibt es kostenlos dazu. Nutzer können sich weitere Inhalte kapitelweise ab 2,99 Euro hinzukaufen. Alle sieben Kapitel Rücken, Thorax, Abdomen und Becken, Obere Extremität, Untere Extremität, Kopf und Hals und Neuroanatomie als Gesamtpaket kosten 39,99 Euro.

Über „Prometheus“:

Unter dem Produktnamen „Prometheus“ sind im Georg Thieme Verlag bisher neben den drei LernAtlanten zu den Themengebieten Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem, Innere Organe, Kopf, Hals und Neuroanatomie auch das LernPaket aus allen drei Atlanten in der praktischen Tasche aus LKW-Plane und Zugang zur Online-Lern-Anwendung: www.meinprometheuslerner.thieme.de, das „LernPaket der Anatomie Schädel“ sowie die „LernKarten der Anatomie“ erschienen. „Prometheus“ vermittelt anatomisches Wissen anhand einzigartig detailreicher Bilder, eingebunden in ein überzeugendes didaktisches Konzept. Die anatomischen Strukturen werden im Hinblick auf ihre Funktionen im menschlichen Körper betrachtet und in Bezug zum späteren Klinikalltag der angehenden Ärzte gesetzt.