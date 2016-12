Wenn die Psyche die Erwerbsfähigkeit einschränkt

Auch wenn sie immer noch mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt sind - psychische Störungen zählen zu den häufigsten und folgenschwersten Erkrankungen. In Deutschland sind rund 43 Prozent der Menschen mindestens einmal im Leben von einer solchen Erkrankung betroffen, und das mit zum Teil schwerwiegenden Folgen: "Fast 27 Prozent aller Frühberentungen gehen auf Störungen der Psyche zurück", sagt Sandra Dietrich von der Arbeitsgruppe Geschlechterforschung in der Medizin an der Universität Leipzig. Wie stark psychische Erkrankungen die Erwerbsfähigkeit einschränken und welche Rolle das Geschlecht der Betroffenen dabei spielt, hat die Medizinerin gemeinsam mit ihrer Kollegin Katarina Stengler in einer aufwändigen Literaturarbeit untersucht. Die Ergebnisse stellen sie in der Fachzeitschrift "Das Gesundheitswesen" vor (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2013).