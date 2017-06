Abnehmen mit dem Thermomix

Stuttgart, April 2017 – Abnehmen ohne großen Zeitaufwand: In ihrem Kochbuch „Leicht und lecker abnehmen. Kochen mit dem Thermomix“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2017) gibt die Autorin Tanja Dostal ihren Lesern praktische Zubereitungstipps. Ihre Rezeptvorschläge sind alle auf den Thermomix ausgelegt, lassen sich einfach und schnell zubereiten und nebenbei auch noch die Pfunde purzeln.

Große Berge frischen Gemüses schnippeln, Zutaten abwiegen, lange in der Küche stehen und kochen. Eine bewusste und gesunde Ernährung, mit der man abnimmt, erscheint aufwendig! Tanja Dostal weiß, dass es auch anders geht. „Mit dem Thermomix ist es ein Kinderspiel, sich gesund zu ernähren und darüber hinaus einige überschüssige Pfunde loszuwerden“, ist sie überzeugt. Denn mithilfe der universellen Küchenmaschine lassen sich Speisen nicht nur schnell und einfach, sondern auch schonend und kalorienarm zubereiten. So bietet das Gerät die Möglichkeit, Speisen im Garkörbchen oder im Varomaaufsatz dampfzugaren. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe erhalten. „Das merkt man am Geschmack und die Zubereitungsmethode ist nebenbei auch noch kaloriensparend, weil man auf Fett verzichten kann“, erklärt Dostal. Zudem lassen sich mit der Dampfgarfunktion mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten: So gart man das Gemüse im Garkörbchen und den Fisch im Varoma. „Aus der Garflüssigkeit zaubern Sie anschließend noch schnell eine leckere Sauce“, so die Autorin..

Für das Buch hat sie über 120 Rezepte zusammengestellt, die mit dem Thermomix im Nu zubereitet sind. Vom Frühstück bis hin zum kleinen Snack finden Leser zahlreiche Ideen, die ihnen beim Abnehmen helfen. Die Gerichte folgen keiner speziellen Diät, sondern sind durch Auswahl der Zutaten und die Zubereitung kalorienarm. Tanja Dostal schenkt den Lesern außerdem Zeit für sich: „Das Herz-Icon bei den Rezepten zeigt, wie lange Sie die Beine hochlegen oder ein Tässchen Kaffee genießen können, während der Thermomix für Sie arbeitet.“

Die Autorin:

Tanja Dostal ist Ernährungswissenschaftlerin. Als freiberufliche Autorin verfasst sie Koch- und Gesundheitsbücher. Sie entwickelt leidenschaftlich gerne eigene Rezepte und ist seit einigen Jahren begeisterte Thermomix-Nutzerin.

Rezept: Chia-Schokopudding

250 g Mandeldrink, 35 g Chia-Samen, 4 Datteln, 2–3 TL Kakaopulver, 10 g Mandelmus

Alle Zutaten in den Mixtopf geben und 20 bis 30 Minuten quellen lassen. Anschließend solange auf Stufe 8 mixen, bis ein cremiger Pudding entsteht.

Die Menge ergibt zwei Portionen. Eine Portion hat 195 kcal.