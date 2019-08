Das Geheimnis der Schönheit: Durch bewusste Entscheidungen zum attraktiveren Ich

Stuttgart, August 2019 – „Wahre Schönheit kommt von innen“, lautet ein beliebter Aphorismus. Wie viel Wahrheit darin steckt, zeigt Biochemikerin und Bestsellerautorin Dr. Libby Weaver in ihrem Ratgeber „Dein Schönheitsgeheimnis“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2019). Sie erklärt, wie eng unser Aussehen mit unserem Innenleben verbunden ist – physiologisch, biochemisch und emotional. Dr. Libby hat einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt, Gesundheit und Attraktivität zu fördern: Gezielte Ernährung, eine ausgeglichene Hormonbalance und eine positive Einstellung zu uns selbst lassen uns strahlen.

Unsere äußere Erscheinung wird erheblich durch unseren Lebensstil beeinflusst. Weaver ist überzeugt, dass wir durch einen achtsameren Umgang mit uns selbst optische Veränderungen herbeiführen können. Laut ihr spiegeln etwa unsere Fingernägel verschiedene innere Prozesse wider, darunter unseren Nährstoffstatus, Proteinstoffwechsel und die Knochengesundheit. Vermeintliche Problemzonen des Körpers, wie weniger oder dünnere Haare, sind laut ihr „Boten, die um Veränderungen beim Essen und Trinken, bei den Bewegungs- und Denkgewohnheiten, beim Atmen oder bei der eigenen Wahrnehmung bitten“. Haarausfall kann beispielsweise durch Eisenmangel oder eine gestörte Schilddrüsenfunktion verursacht werden. „Betrachten Sie solche Botschaften als Geschenk, das Ihnen eine neue Lebensweise, Lernerfahrungen und echte Wertschätzung für sich und Ihr Leben ermöglichen kann“, fordert sie ihre Leser auf.

Sie verrät, ob Schlafen tatsächlich die Schönheit erhält, was sich für Frauen ab 40 ändert, wie Akne-Geplagte zu einem stabilen Selbstwert kommen können und welche Methoden zu einem strahlenden Teint verhelfen. Außerdem erklärt sie, welche Auswirkungen Stress haben kann: „Die Mechanismen, die bei der Stressreaktion ablaufen, fördern die Degeneration, die wir als Alterung bezeichnen.“ In dem Ratgeber präsentiert sie Strategien und Ratschläge, das Stresslevel herunterzufahren und Situationen, in denen typischerweise Stress auftritt, zu umschiffen oder besser zu bewältigen – und so die eigene Schönheit zu schützen.

Die Autorin

Dr. Libby Weaver zählt in Australien zu den erfolgreichsten Autorinnen im Ernährungssegment. Die studierte Ernährungswissenschaftlerin und Biochemikerin berät seit über 20 Jahren Frauen, die sich in ihrem Körper wohler fühlen wollen.

Wissenswertes: Sanfte Bewegung macht schön

Sanfte Bewegung, wie etwa Walking, Trampolinspringen, Tai Chi, Qigong oder Yoga, kann attraktiver machen, denn der natürliche Lymphfluss profitiert davon. In der Konsequenz wird Cellulite und anderen Hautproblemen der Riegel vorgeschoben. Warum? Ein reibungsloser Lymphfluss gewährleistet das Ausleiten von Abfallprodukten aus den Zellen, hält sie somit jung und lebendig.