Schonend entgiften für mehr Wohlbefinden

Stuttgart, Juni 2010 – Aromavollbad am Morgen, dazu einen frischen Obstsmoothie, anschließend eine kleine Sporteinheit und zur Belohnung einen sättigenden Gemüseshake: „Saftfasten fürs Wochenende“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2010) zeigt, wie man den Organismus mit einer ausgewogenen Saftkur von überflüssigen Stoffwechselprodukten befreit. Die Autorin Anita Heßmann-Kosaris verspricht ein „Verjüngungsprogramm für Körper, Geist und Seele“ und zeigt, wie ein zweitägiges Saftfastenprogramm aussehen kann.

Durch falsche Ernährung, wenig Bewegung, Stress und Umweltschadstoffe, sammeln sich schädliche Ablagerungen im menschlichen Körper an. „Da hilft nur eins: Entlasten Sie Ihren Organismus! Befreien Sie ihn von überflüssigen und schädlichen Stoffwechselprodukten“, empfiehlt die Autorin und Heilpraktikerin. Beim Saftfasten regen frische Wellnessdrinks aus Obst und Gemüse den Stoffwechsel an, entlasten die Verdauungsorgane und stärken das körpereigene Immunsystem. Die natürliche Wirkung pflanzlicher Bestandteile trägt außerdem zum Ausgleich des Säure-Basen-Gleichgewichts bei.

Neben vielen Rezeptideen und sanften Entwässerungstipps, bietet der Ratgeber auch Beispiele für Massagen, Aromabäder und Gymnastikübungen. Anita Heßmann-Kosaris ist vom Saftfasten überzeugt: „Der Entschlackungserfolg kann sich nach einem Wochenende sehen lassen. Das Gewebe strafft sich, die Haut wird elastischer und der Teint wieder frisch.“

Die Autorin

Anita Heßmann-Kosaris ist Heilpraktikerin, freie Journalistin und Autorin. Sie spezialisiert sie sich auf Gesundheit, Ernährung und alternative Heilmethoden und hat bereits mehrere erfolgreiche Ratgeber herausgegeben.

Wissenswertes: Kiwi-Apfel-Smoothie mit Sellerie und Avocado

Für 1 Portion:

2 Kiwis

1 Apfel

3 Stangen Sellerie

1 Avocado

3-4 Minzeblättchen

Die Kiwis schälen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Den Apfel waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Die Selleriestangen waschen und in Stücke schneiden. Die Avocado schälen und das Fruchtfleisch vom Kern lösen. Kiwi-, Apfel-, Sellerie- und Avocadostücke mischen und fein pürieren. Die Minzeblättchen waschen, in Streifen schneiden und über den Smoothie streuen.