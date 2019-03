Dein Kind – ein anderes Du

Stuttgart – Die Art, wie wir mit unseren Kindern umgehen, hat Einfluss darauf, wie sie selbst über sich denken. Für die schwedische Familientherapeutin Petra Krantz Lindgren bildete sich das ganz konkret in der folgenden Aussage ihrer Tochter ab: „Wenn Du mit mir schimpfst, kann ich mich nicht leiden, Mama“, erklärte sie ihr und gab damit den Anlass zum gleichnamigen Buch. Jetzt ist es in deutscher Übersetzung im TRIAS Verlag erschienen. Darin erklärt sie zum einen, wie wichtig ein gutes Selbstwertgefühl für die Persönlichkeitsentwicklung ist und wie es sich aus der Beziehung zu anderen Menschen speist. Zum anderen zeigt sie anhand alltäglicher Familiensituationen, wie eine wertschätzende Kommunikation gelingt, die für die Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls entscheidend ist.

„Kinder mit gesundem Selbstwertgefühl mögen sich. Sie hören auf ihre Gefühle, aber auch auf die anderer. Sie trauen sich, eigene Lebenswege zu gehen, können konstruktiv mit Kritik umgehen und übernehmen Verantwortung für ihre Fehler“, ist die Autorin überzeugt. Wie Eltern mit ihren Sprösslingen sprechen, trägt wesentlich dazu bei, welches Bild Kinder von sich selbst entwickeln. Das veranschaulicht Lindgren anhand typischer Situationen aus dem Familienalltag.

Ein Beispiel lautet wie folgt: Kaspar kommt nach Hause und erzählt: „In der Schule ärgert mich Peter, weil ich mit Mädchen spiele. Er mag mich nicht und ich finde, er ist ein Doofkopf.“ Die Reaktionen von Seiten der Eltern reichen von: „Wenn dich jemand aufzieht, solltest du das der Lehrerin sagen.“ über „Na, so schlimm wird es nicht gemeint sein.“ bis hin zu „Aha, und was hast du mit Peter gemacht?“ Alle Eltern kennen solche Antworten, keiner meint sie böse. Doch impliziert laut Lindgren die erste Antwort „Ich weiß besser als du, wie du dein Problem lösen sollst“. Die zweite schwächt ab und vermittelt „Das siehst du falsch“ und die dritte enthält die Vermutung „Du musst ja auch irgendetwas falsch gemacht haben“.

Besser sei es, so die Autorin, empathisch zuzuhören anstatt zu urteilen. „Stellen Sie Vermutungen darüber an, welche Gefühle und Bedürfnisse hinter den Worten ihrer Kinder stecken“, rät sie. Zum Beispiel mit den Worten: „Ich vermute, du bist sauer auf ihn? Und du willst spielen, mit wem du willst, ohne dass dich deshalb jemand ärgert?“ So fühlen sich Kinder ernst genommen und haben die Möglichkeit, über ihre Gefühle nachzudenken und können selbst Ideen zur Lösung des Problems entwickeln. Das ist die Basis einer respektvollen und wertschätzenden Beziehung zwischen Eltern und Kindern, aus der sich ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt kann. „Behandeln Sie Ihre Kinder so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. Kinder sind keine andere Spezies, die nach anderen Prinzipien funktioniert als wir Erwachsenen“, so Lindgren.

Die Autorin

Petra Krantz Lindgren ist eine der bekanntesten und renommiertesten Familientherapeutinnen in Schweden. Besonders wichtig ist ihr, dass Eltern und Kinder gegenseitigen Respekt und Zusammenarbeit entwickeln können. Das vermittelt sie in Elternkursen und Vorträgen. In ihrem Blog „En annan du“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Ein anderes Du“, diskutiert sie mit Eltern rege die großen und kleinen Fragen des Familienlebens.

Wissenswertes: Macht und Gleichberechtigung

Die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse von Kindern sind so wichtig wie die von Erwachsenen. Lindgren sagt aber auch, dass „gleich viel wert“ nicht gleichzusetzen ist mit „gleich viel Macht“. Da Kinder von der Fürsorge ihrer Eltern abhängig sind, gibt es natürlich ein Machtgefälle. In einer Familie haben Eltern die Macht. Und so soll das auch sein. Wichtig ist, wie Eltern mit Macht umgehen und wie sie sich ihren Kindern gegenüber gleichwürdig verhalten.