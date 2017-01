Smoothies Bowls: Gesundheit zum Löffeln

Stuttgart, Januar 2017 – Smoothie Bowls, die gesunden und leckeren Vitaminbomben zum Löffeln, sind gerade ein großer Frühstückstrend. Aber auch zum Mittagessen, als Nachtisch oder zur Kaffeezeit bieten sich die dickflüssigen „Smoothie-Schalen“ an. Alison Lewis stellt im Kochbuch „Smoothie Bowls. Gesunde Energiepakete“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) zahlreiche Rezepte vor.

Smoothie Bowls sind dickflüssige Smoothies aus Obst und Gemüse gemixt mit Joghurt, Milch, Leinsamen, Haferflocken oder anderen Zutaten. Garniert werden die Bowls mit verschiedenen Toppings, beispielsweise frischem Obst, Nüssen oder Gewürzen. „Die Rezepte enthalten ausschließlich natürliche Zutaten, von denen die meisten auch noch roh verwendet werden, so dass die Bowls vor Vitaminen, Mineralstoffen, bioaktiven Pflanzenstoffen und Antioxidantien nur so strotzen“, sagt die Autorin und Ernährungsberaterin Alison Lewis. Alles, was man zur Zubereitung benötigt, ist ein leistungsfähiger Mixer und ein paar frische Zutaten.

In ihrem Ratgeber erklärt Lewis, warum Smoothie Bowls so gesund sind. Leser erfahren, wie sie die Vitaminbomben zubereiten und welcher Mixer sich dafür besonders gut eignet. Lewis stellt Smoothie-Bowl-Rezepte für jede Tageszeit vor, wie zum Beispiel Erdnussmus-Bowl mit Erdbeergelee, die Heidelbeer-Detox-Bowl, Superfood-Bowls, Bowls mit Koffein oder die „Grüne Bombe“ mit Kiwi, Honigmelone, Kokoswasser, Banane und Ingwer. Die meisten Rezepte sind glutenfrei und vegetarisch, viele sind auch für Veganer geeignet.

Die Autorin:

Alison Lewis arbeitet als Ernährungsberaterin und professionelle Rezeptentwicklerin und ist als Kochbuchautorin erfolgreich. Sie lebt in Birmingham/Alabama in den USA und schreibt dort für ihren Blog „Ingredients, Inc.“ und ihre Zeitschrift „Healthy Travel“.

Rezept: Super-Ballaststoff-Bowl

Zutaten:

60 ml ungesüßter Apfelsaft

½ TL gemahlene Leinsamen

150 g gefrorene Erdbeeren

50 g Trockenpflaumen

4 Eiswürfel

Alles in einen Mixer geben, pürieren und mit Kakaopulver bestäuben.

Toppings: Erdbeeren, Kokosraspel, Hanfsamen, gehackte Mandeln