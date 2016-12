Mit Spiraldyanmik® schmerzfrei und beweglich

Stuttgart, August 2015 – Verspannter Nacken, schmerzende Knie, Hallux valgus – viele Beschwerden lassen sich auf ungesunde Haltungs- und Bewegungsmuster zurückführen. Betroffene können Fehlstellungen und Schmerzen gezielt entgegenwirken. Geeignete Übungen für den ganzen Körper finden sie in dem neuen Ratgeber „Spiraldynamik® schmerzfrei & beweglich“ (TRIAS Verlag. Stuttgart. 2015) von Christian Larsen und Bea Miescher.

Die Spirale ist ein Grundbaustein des Universums. Sie liegt Spiralgalaxien, Wolkenwirbeln und Wasserstrudeln, Pflanzen, Muscheln und Geweihen zugrunde. Auch in der menschlichen Anatomie finden sich Spiralstrukturen – in Muskelfasern, Bindegewebe, Haut, Skelett.

Aus dieser Erkenntnis heraus hat die Spiraldynamik ein Haltungs- und Bewegungskonzept abgeleitet, das Fehlhaltungen vorbeugt, Beschwerden lindert und Wohlbefinden und Ausstrahlung steigert. „Die Spiraldynamik bietet eine dreidimensionale Gebrauchsanweisung für den eigenen Körper“, erklärt Dr. med. Christian Larsen, Mitbegründer der Spiraldynamik und Leiter des Spiraldynamik Med Centers in Zürich.

In seinem neuen Buch, das er gemeinsam mit der Fachjournalistin und Physiopädagogin Bea Miescher geschrieben hat, erklärt er anschaulich die anatomischen Strukturen und beschreibt typische Fehlhaltungen. Die Übungen lindern Beschwerden unmittelbar und führen langfristig zurück zu einer gesunden Körperhaltung und anatomisch richtigen Bewegungsmustern.

Wissenswertes: Nackenöffner

Begeben Sie sich in die Rückenlage, Beine angewinkelt und aufgestellt. Strecken Sie zunächst das Kinn Richtung Decke. Spüren Sie die Anspannung und Verkürzung der tiefen Nackenmuskeln. Nun lassen Sie die Muskulatur bewusst und langsam los. Das Kinn sinkt nach unten, der Kopf dreht sich in einer leichten Nickbewegung. Nehmen Sie die Drehachse bewusst wahr. Sie verläuft von einem Ohr zum anderen. Beim Einatmen gleitet das Kinn nach unten, der Nacken verlängert sich und sinkt zu Boden, beim Ausatmen gehen Sie in die normale Position zurück, ohne zu forcieren. Genießen Sie die sanfte Schaukelbewegung des Kopfes im Rhythmus Ihres Atems.

Die Autoren:

Dr. med. Christian Larsen ist Mitbegründer der Spiraldynamik und Leiter des Spiraldynamik Med Centers Zürich. In der Spiraldynamik Akademie widmet er sich der Forschung und Ausbildung.

Bea Miescher ist Fachjournalistin und Physiopädagogin. In Zusammenarbeit mit Dr. Lasen hat sie bereits mehrere Bücher zum Thema Spiraldynamik verfasst.