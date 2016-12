Studie bescheinigt deutschen Krankenhäusern verbesserte Behandlungsqualität

fzm, Stuttgart, Februar 2014 – Auch wenn Krankenhäuser wegen Behandlungsfehlern immer wieder in die Kritik geraten und nach der Einführung pauschalierter Entgelte Einbrüche in der Patientensicherheit befürchtet wurden: Die Qualität der stationären Versorgung in Deutschland hat sich in den letzten Jahren insgesamt verbessert. Zu diesem Ergebnis gelangt jetzt eine Studie in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014).