Die Stimme mit Spiraldynamik® entfalten

Stuttgart, September 2017 – Singen entspannt und macht glücklich. Denn beim Anstimmen von Liedern und Melodien fluten Glückshormone das Gehirn und erweitern das Bewusstsein. Gleichzeitig werden die Stresshormone Adrenalin und Kortisol heruntergefahren. Wer singt, ob allein oder im Chor, spricht damit sein Gehirn motorisch, sensorisch, emotional und kognitiv an – und fördert damit in hohem Maße seine geistige Leistungsfähigkeit. Wie sich das Potenzial der Stimme und damit die Freude am Singen voll entfalten lässt, das erklären der Mediziner Dr. Christian Larsen, die Gesangspädagogin Julia Schürer und die Stimmpsychologin Dana Gita Stratil in ihrem neuen Buch „Einfach Singen! Die Stimme im Chor entwickeln“ (TRIAS Verlag. Stuttgart 2017).

„Singen ist lernbar wie ein Instrument“, erklären die Autoren. „Sie lernen singen, indem Sie singen. So einfach ist das.“ Dabei erklingt der gesamte Körper, denn der Gesang ist ein Zusammenspiel vieler Komponenten: Körperhaltung, Atem, Stimme und Resonanzräume. Dazu kommt die Fertigkeit, den Klang der eigenen Stimme durch die eigene Mimik, mithilfe des Kiefers, des Mundinnenraums und des Gaumensegels sowie der Lippen und der Zunge zu gestalten. Wer den eigenen Körper hierfür richtig einzusetzen weiß, bespielt das gesamte Instrument Körper und fügt alles zu einem harmonischen großen Ganzen zusammen.

Die Spiraldynamik® ist eine Gebrauchsanweisung für den Körper. Ein Forscherteam aus den Bereichen Medizin, Therapie, Tanz, Yoga und Pädagogik hat den Bauplan des menschlichen Körpers entschlüsselt und das Spiralprinzip als zugrundeliegenden roten Faden erkannt. Sänger können sich dieses Prinzip zunutze machen, um ihr Instrument, den Körper, bestmöglich zu „stimmen“. So ist etwa die richtige Körperhaltung die Voraussetzung für den freien Atemfluss und den stimmlichen Ausdruck. Wer richtig steht, singt gleichzeitig entspannter und dynamischer.

Die Autoren bringen ihr Wissen aus Medizin, Gesangspädagogik und Stimmpsychologie zusammen und erklären, worauf es bei Haltung, Atmung, Stimme, Stütze, Resonanz, Artikulation, Volumen sowie Höhen und Tiefen ankommt und stellen Übungen vor, mit denen Sänger ihren Körper und ihre Stimme besser kennenlernen und gezielt trainieren können.

Wissenswertes: Die richtige Haltung

So richten Sie den Köper entsprechend dem Spiralprinzip auf: Nacken sanft nach hinten-oben verlängern, Kreuz nach hinten-unten sinken lassen. Kniescheiben geradeaus nach vorne. Gleichzeitig beide Großzeh-Grundgelenke am Boden verankern, Fersen gerade (kein Einknicken), locker-weiche Knie (nicht durchstrecken), aufgerichtetes Becken (kein Hohlkreuz), locker-bewegliche Brustwirbelsäule (kein Rundrücken), langer Nacken (nicht abknicken), Kopf über den Körper (nicht vor dem Oberkörper).

Die Autoren:

Dr. med. Christian Larsen ist Leiter des Spiraldynamik® Med Centers in Zürich. Mit der Spiraldynamik® verfolgt er vor allen Dingen das Ziel, Menschen zu befähigen, die Weisheit des Körpers zu entdecken.

Julia Schürer ist Sängerin und Gesangslehrerin. Sie hat sich als Stimmbildnerin auf die Zusammenarbeit mit Chören spezialisiert. Sie ist überzeugt: Unser Körper ist ein wunderbares Instrument. Jeder kann lernen, es zum Klingen zu bringen.

Dana Gita Stratil ist Sängerin, Gesangslehrerin und Stimmtrainerin AAP®. Geprägt von Yoga, Meditation und Spiraldynamik® vermittelt sie Freude am Auftritt mit Gesang und Sprache.



