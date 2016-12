Abwechslungsreiche Rezepte kurbeln den Stoffwechsel an und sorgen für eine schlanke Linie. © Gavin Johns, TRIAS Verlag

Rezepte zum Abnehmen: Der Stoffwechsel-Kick

Stuttgart, Januar 2016 – Wer abnehmen möchte, muss nicht nur auf seine Energiebilanz und genügend Bewegung achten. Ebenso wichtig ist es, für einen gut funktionierenden Stoffwechsel zu sorgen. Dr. Libby Weaver stellt in ihrem Kochbuch „Stoffwechsel-Kick“ (TRIAS Verlag, Stuttgart. 2016) abwechslungsreiche Rezepte vor, die den Stoffwechsel ankurbeln und damit für mehr Wohlbefinden und eine schlanke Linie sorgen.

„Es soll ein Kochbuch für jeden sein, der seine Ernährung verbessern will. Es soll um gutes, unverfälschtes Essen gehen, wie es wirklich jeder zubereiten kann“, erklärt die Autorin.

Die Stoffwechsel-Ernährung nach Dr. Libby, wie die Ernährungsexpertin in ihrer Heimat Australien genannt wird, ist natürlich, vitalstoffreich und vorwiegend pflanzlich. Beeren-Mandel-Quinoa-Porridge zum Frühstück, Salatwrap mit Hummus und Sprossensalat zum Mittagessen, Pad-Thai-Huhn zum Abendessen oder Schoko-Orangen-Tarte als Dessert – die Rezepte sind milchfrei, enthalten keinen raffinierten Zucker und sind größtenteils glutenfrei. Superfoods bilden die Basis vieler Rezepte, also Lebensmittel, die viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten und denen man deshalb nachsagt, besonders fit zu machen und gesundheitsfördernd zu wirken. Die Rezepte sind überwiegend vegetarisch und vegan, bieten jedoch auch reichlich Anregungen dazu, welche tierischen Produkte gut zu den Gerichten passen.

„Es ist ganz einfach: Essen Sie das, was Sie gut ernährt, und nutzen Sie die Rezepte so, wie Sie es für richtig halten – ob mit oder ohne Fleisch und Fisch“, rät Dr. Libby.

Wissenswertes: Die Leber

Dr. Libby bezeichnet die Leber als Zentrum des Stoffwechsels. „Hier werden alle Substanzen von außen, wie zum Beispiel Medikamente, Pflanzenschutzmittel oder Alkohol, sowie körpereigene Stoffe wie Cholesterin umgebaut“, erklärt sie. Wenn die Entgiftungsprozesse nicht richtig funktionieren, kann das zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. „Die Leber

hilft Ihnen dabei, Schädliches aus dem Körper zu beseitigen. Helfen Sie also Ihrer Leber mit speziellen Nährstoffen wie Vitamin C und Eisen sowie guten, antioxidanzienreichen Lebensmitteln wie Knoblauch und Kohl“, so Dr. Libby.

Die Autorinnen

Dr. Libby Weaver ist Ernährungswissenschaftlerin und Biochemikerin. In Australien ist sie als renommierte Ernährungsspezialistin bekannt. Ihre Bücher sind dort regelmäßig in den Bestsellerlisten vertreten.

Cynthia Louise ist Chefköchin, Referentin, Coach und Ernährungsberaterin. In Australien ist sie eine bekannte Vollwertköchin.