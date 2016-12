Gebrauchsanweisung für Streitgespräche – Mit dem LEAP-Konzept gemeinsam zum Ziel kommen

Stuttgart, Oktober 2015 – Ob bei Konflikten am Arbeitsplatz, beim Streit mit dem Partner oder mit dem Nachbarn, jeder hat es schon einmal erlebt: Eine frustrierende Diskussion endet ergebnislos in einer Sackgasse. Was tun, wenn die Fronten verhärtet sind? Der klinische Psychologe Xavier Amador weiß mit solchen Situationen umzugehen. In seinem Buch „Streitgespräche auflösen“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2015) stellt er das LEAP-Konzept mit konkreten Handlungsanleitungen für schwierige Gesprächssituationen vor.

Ein Gespräch, in dem zwei Menschen etwas klären wollen, wird zur Diskussion und schließlich zur Konfrontation: Beide Parteien drehen sich mehrfach im Kreis, wiederholen ihre Standpunkte und halten die eigene Sichtweise für absolut unfehlbar. Ein Wort gibt das andere, der Partner wird zum Gegner. „Es führt zu nichts, sein Gegenüber zu dem Eingeständnis zu bewegen, dass man selbst im Recht und der andere im Unrecht ist“, erklärt der amerikanische Psychologe Xavier Amador. Er hat ein Kommunikationskonzept entwickelt, das hilft, Streitgespräche aufzulösen und gemeinsam ans Ziel zu kommen.

Das LEAP-Konzept stützt sich auf den Ansatz der motivierenden Gesprächsführung und basiert auf den Bausteinen „Listen“ (zuhören), „Empathize“ (Empathie zeigen), „Agree“ (zustimmen) und „Partner“ (partnerschaftlich handeln). Als Gebrauchsanweisung für Streitgespräche bietet es praktische Hilfestellung, um ausweglose Diskussionen in zielorientierte Dialoge umzuwandeln.

Der Autor:

Dr. Xavier Amador ist klinischer Psychologe. Er führt das von ihm gegründete LEAP-Institut und ist derzeit Gastprofessor für Psychologie an der State University in New York. Seit über 30 Jahren ist der renommierte, international tätige Wissenschaftler in der psychologischen Beratung von Paaren, Familien und Kindern tätig.