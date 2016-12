Immer mehr Pflegekräfte greifen zu Suchtmitteln

fzm, Stuttgart, April 2014 – Pflegekräfte in Deutschland und Österreich greifen immer häufiger zu Suchtmitteln. Im Rahmen einer Umfrage des Pflegewissenschaftlers Professor Jürgen Osterbrink beantworteten 60 Prozent der deutschen und 40 Prozent der österreichischen Pflegekräfte die Frage, nach einem Suchtmittelproblem in der Pflege mit Ja. In einem Interview mit der Fachzeitschrift „kma – Das Gesundheitswirtschaftsmagazin“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014) legt der Experte weitere Zahlen offen, erklärt die Hintergründe und fordert zu einem offenen Umgang mit dem Problem auf.