COVID-19: Alexa und iPads helfen in der Klinik, persönliche Kontakte zu reduzieren und Schutzausrüstung einzusparen

fzm, Stuttgart, Dezember 2020 - Auf dem Höhepunkt der ersten Krankheitswelle im Frühjahr 2020 waren weltweit Gesichtsmasken, Einmalhandschuhe und Schutzkleidung ein knappes Gut – auch in den USA. Die Yale School of Medicine entschloss sich daher, vermehrt telemedizinische Tools einzusetzen, um den direkten Kontakt zu Patienten zu reduzieren und letztlich weniger Schutzausrüstung zu verbrauchen. Gleichzeitig minimierte der Einsatz von Monitoren, Tablets, Smartphones, Echo- und Alexa-Geräten die Kontakte unter den Mitarbeitenden, was die Ausbreitung des Virus unter dem Personal hemmte, erklären die Informatik-Experten des US-Klinikverbunds in der Fachzeitschrift „Applied Clinical Informatics“ (Thieme, New York. 2020).

Die COVID-19-Pandemie hat im Frühjahr 2020 zu einem weltweiten Mangel an persönlicher Schutzkleidung geführt. Auch Kliniken, die über genügend finanzielle Ressourcen verfügten wie das Yale New Haven Health System, konnten keine Gesichtsmasken, Einmalhandschuhe und Schutzkleidung nachbestellen. Gleichzeitig befanden sich in den sieben Häusern des Klinikverbunds bis zu 786 COVID-19-Patienten. Diese mussten betreut und das Personal und die übrigen Patienten vor einer Ansteckung geschützt werden.

Um den Kontakt zu Patienten auf ein Minimum zu beschränken, entschloss sich die Klinik deshalb, mehr als bisher telemedizinische Geräte zu nutzen. Innerhalb weniger Wochen wurden über 1800 Monitore, iPads, iPhones, Echo-Geräte, Fire-Tablets und Baby-Monitore angeschafft. Diese sollten eine Kommunikation mit den Patienten ohne persönliche Begegnung ermöglichen, was wiederum den Bedarf an entsprechender Schutzausrüstung senkte.

Das Fazit, das der Informatik-Beauftragte Allen Hsiao zieht, fällt positiv aus. Mitarbeitende auf Intensivstationen, in Operationssälen, Notfallambulanzen, Aufwachräumen und Bettenstationen konnten über Monitore miteinander kommunizieren, sodass sich der persönliche Kontakt zwischen ihnen reduziert hat. So konnte auch die Zahl derer, die ein Krankenzimmer zum Beispiel im Rahmen einer Visite aufsuchen, minimiert werden. Umgekehrt konnte das Personal, das die Patienten vor Ort betreute, über die Monitore Krankenakten und Untersuchungsergebnisse einsehen, ohne den Raum verlassen und die Schutzkleidung wechseln zu müssen.

Auch sprachgesteuerte Echo- und Alexa-Geräte wurden erfolgreich eingesetzt. Sie erwiesen sich vor allem in den Notfallambulanzen und Intensivstationen als sinnvoll, weil das Personal diese Geräte benutzen konnte, ohne sie zu berühren. In Notfällen blieben beide Hände frei, um beispielsweise einen Patienten daran zu hindern, den Tubus seines Beatmungsgeräts zu ziehen. So konnten sie über „Sprachbefehle“ gleichzeitig Hilfe anfordern. Intensivpflegekräfte, die zur ständigen Beobachtung bei schwerstkranken Patienten bleiben mussten, nutzten die Geräte, um mit ihren Kollegen außerhalb des Zimmers zu kommunizieren. Die iPads wurden vor allem für die Kommunikation mit den Patienten genutzt, was die Zahl der Besuche im Krankenzimmer senkte. Zudem konnten Ärzte darüber auch lebenserhaltende Maßnahmen mit Angehörigen besprechen, die aus Gründen der Infektionskontrolle das Krankenhaus nicht betreten durften. Über die neu angeschafften iPhones war es Ärzten und Pflegepersonal außerdem möglich, untereinander sicher zu kommunizieren, da die Textnachrichten vor dem Versenden verschlüsselt werden konnten.

Hsiao ist überzeugt, dass die Geräte auch nach der Pandemie sinnvoll weiter genutzt werden können. Die mobilen Monitorwagen lassen sich individuell und situativ angepasst schnell an jeden beliebigen Ort schieben. Zudem könnten die Geräte in Zukunft für die Kontaktaufnahme mit Patienten genutzt werden, denen damit lange Wege in die Klinik erspart bleiben. Die Tablets ließen sich außerdem zur Patientenaufklärung nutzen, und auf den Notfall- und Intensivstationen würden die sprachgesteuerten Geräte auch in Zukunft die Effektivität und Sicherheit der Behandlung verbessern, ist sich Hsiao sicher.

Catrin Hölbling