Thieme bringt mit SynOne ein neues Tool für Synthesechemiker auf den Markt

Stuttgart, August 2018 – SynOne heißt die neue Plattform, mit der sich das gesamte Chemie-Portfolio von Thieme durchsuchen und entdecken lässt. Nutzerfreundlich und systematisch nach Verbindungsklassen strukturiert, bietet SynOne Zugriff auf Inhalte der Fachzeitschriften und Referenzdatenbanken SYNTHESIS, SYNLETT, SYNFACTS, Science of Synthesis und Pharmaceutical Substances. Dank der innovativen Benutzeroberfläche finden Chemiker aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft schnell und einfach relevante und verlässliche Informationen zu Synthesemethoden.

Mit SynOne können Nutzer Verbindungsklassen auf neuartige, intuitive Weise durchsuchen sowie gezielt Inhalte aus dem Thieme Chemistry Portfolio recherchieren und entdecken. So lassen sich ausgehend von gesuchten Molekülen mögliche Vorstufen anzeigen oder nützliche funktionelle Gruppen sowie verwandte Verbindungen erkennen. Durch die intuitive Strukturierung der Fachinformationen nach Verbindungsklassen bietet SynOne dem Chemiker die Möglichkeit, sich Klick für Klick dem gesuchten Inhalt zu nähern. Der Weg wird ihm dabei entweder in einer Baum- oder Kachelstruktur (tree oder grid view) oder als interaktive Strukturkarte (map view) mit den passenden Formeln dargestellt. „Für jedes Endgerät bietet SynOne die bestmögliche Anzeigeoption. Der „grid view“ eignet sich besonders gut für die Nutzung auf mobilen Endgeräten. Im „map view“ behält der Nutzer immer im Blick, welche weiteren Verbindungen möglich sind und entdeckt eventuell interessante neue Wege zu seiner Zielstruktur“, erklärt Dr. Fiona Shortt de Hernandez, Director for Digital Services and Strategic Partnerships bei Thieme Chemistry. „Der ‚tree view‛ bietet die bekannte Ordnerstruktur, bei der jedoch die chemische Nomenklatur per Mouse-Over-Funktion angezeigt wird. Die Navigation nach Verbindungsklassen, die wir gemeinsam mit Chemikern aus der Praxis entwickelt haben, hat sich bereits im Methodenwerk Science of Synthesis bewährt.“ Alternativ kann auch direkt ein Suchbegriff eingegeben, eine Strukturformel gezeichnet oder hochgeladen werden. Die umfassenden, relevanten Suchergebnisse bieten eine ideale Grundlage für die Entwicklung neuer Synthesemethoden.

Darüber hinaus können Nutzer SynOne kategorieübergreifend nach Funktionsgruppen – beispielsweise Organometalle, Hetarene und Kohlenwasserstoffe – sowie nach Themengebieten durchsuchen. Mit wenigen Klicks gelangen sie so zu aktuellen Beiträgen in SYNFACTS, Primärliteratur-Artikeln aus SYNTHESIS und SYNLETT, Volltext-Übersichtsartikeln in Science of Synthesis sowie Lexikoneinträgen in Pharmaceutical Substances. Damit erhält der Chemiker sehr schnell einen Überblick über das gewünschte Thema und kann sich neue Interessengebiete sowie ergänzende Informationen erschließen.

Die Recherche in SynOne ist ohne Anmeldung kostenfrei möglich. Der vollumfängliche Zugriff auf einzelne Artikel oder Datenbankeinträge setzt eine entsprechende Lizenz voraus, die für Einzelpersonen wie auch für Institutionen erhältlich ist.

SynOne hilft dabei, Synthesemethoden in den entsprechenden Kontext zu stellen. Hinter jedem Angebot von Thieme Chemistry steht ein international anerkanntes Herausgebergremium, das sicherstellt, dass Chemiker nicht nur Zugang zu den neuesten, sondern auch zu den besonders relevanten Forschungsergebnissen ihres Fachgebiets erhalten. https://synone.thieme.com/synone/

Veranstaltungshinweis:

Produktpräsentation im Rahmen des 256th ACS National Meeting in Boston, MA, USA

Titel: „SynOne - The use of an expert-defined chemical-compound class taxonomy to map organic synthesis articles from the chemistry literature”

Referentin: Dr. Fiona Shortt de Hernandez

Datum: 20. August 2018, 11:45 Uhr

Ort: Lewis - Westin Boston Waterfront

