Thieme Chemistry mit neuem Online-Auftritt

Stuttgart, Oktober 2014 – Thieme Chemistry präsentiert sich mit einem neuen Online-Auftritt. Die neu gestaltete, technisch optimierte und erweiterte Seite www.thieme-chemistry.de bietet dem Nutzer den raschen Zugriff auf die Inhalte und Produkte, die die Thieme Gruppe für Chemiker bereitstellt.

Herzstück des neuen Online-Auftrittes ist das umfassende Produkt-Angebot. Hier finden Nutzer alle wichtigen Informationen über die Thieme Fachzeitschriften SYNTHESIS, SYNLETT und SYNFACTS, Chemie- Monografien sowie die Online-Enzyklopädie RÖMPP und die Referenzwerke Science of Synthesis und Pharmaceutical Substances. Interessierte können sich online für Probezugänge anmelden. Lizenzkunden greifen mit einem Klick direkt auf die elektronischen Versionen der Zeitschriften, des Lexikons und der Referenzwerke zu. Autoren finden hier Publikationsleitfäden und weiterführende Informationen.

Die Startseite des zweisprachigen Auftritts begrüßt den Nutzer mit aktuellen Nachrichten zu Thieme Chemistry. Hier wird unter anderem über neue Publikationen sowie über Produkt-Updates und Preise wie zum Beispiel den Thieme IUPAC-Preis informiert. Eine Konferenzübersicht zeigt, bei welchen Veranstaltungen Thieme Chemistry weltweit mit einem eigenen Stand vertreten ist.

Thieme Chemistry ist ein Angebot der Thieme Gruppe, das sich mit seinen hoch evaluierten Fachinformationen in synthetisch organischer und allgemeiner Chemie an Chemiker in Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft richtet. Alle Produkte von Thieme Chemistry sind digital, überwiegend in englischer Sprache, verfügbar.

Mit dem Relaunch wurde die Webseite nicht nur optisch in den Verlagsauftritt www.thieme.de integriert. Über die Dachnavigation sind weitere Themenwelten, etwa zu Biologie und medizinischen Fachgebieten, sowie umfassende Informationen zur Thieme Gruppe direkt erreichbar.