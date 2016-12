Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement: Thieme Verlagsgruppe setzt auf das Online-Angebot EXPARO

Stuttgart/Göttingen, September 2016 – Ab sofort unterstützt die Stuttgarter Thieme Verlagsgruppe die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem digitalen Angebot zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement: EXPARO. Online können sich die rund 1000 Angestellten jetzt über Gesundheitsthemen informieren und selbst aktiv werden. Dabei übernimmt Thieme eine Vorreiterrolle beim digitalen Betrieblichen Gesundheitsmanagement – aus Sicht der Personalverantwortlichen ein ideales System zur Förderung der Gesundheit der Angestellten.

„Veränderungsprozesse wie die Digitalisierung und die steigende Komplexität der Aufgaben fordern Arbeitnehmer heute in fast allen Branchen stärker als früher“, sagt Susanne Haselhorst, Leiterin des Personals bei Thieme. „Ansätze zur Prävention von Krankheiten bei Arbeitnehmern und zur Steigerung ihrer Resilienz erhalten dadurch eine größere Bedeutung.“ Das Unternehmen habe sich daher dafür entschieden, seine bisherigen Angebote für die Mitarbeiter im Präventionsbereich um ein Betriebliches Gesundheitsmanagement zu erweitern. Die Wahl fiel auf die digitale Gesundheitswelt EXPARO der Thieme Tochter WeCare: „Die Online-Plattform bietet unseren Mitarbeitern standortunabhängig, flexibel und individuell relevante Informationen und Unterstützung zu Gesundheitsthemen an“, erläutert Haselhorst die Vorteile der digitalen Lösung: „Und das alles ganz niederschwellig. Damit ist EXPARO aus unserer Sicht ideal, um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern.“

Bei EXPARO können Mitarbeiter eines Unternehmens unter verschiedenen Präventions-Programmen wählen: Es gibt derzeit einen Figur-, Stress-, Rauchstopp- und Rücken-Coach. „Das sind alles typische gesundheitliche Problemfelder, unter denen besonders viele Arbeitnehmer leiden und die zu unterschiedlichen Krankheiten führen können“, erläutert Sven Pudel, Geschäftsführer von WeCare, der EXPARO über viele Jahre mit seinem Team entwickelt hat und fortlaufend weiterentwickeln wird. Programme und Kurse in EXPARO sind multimedial gestaltet – über 400 Videos und zahlreiche Tests zur Selbsteinschätzung helfen den Mitarbeitern, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, eventuelle Risiken zu identifizieren und diese aktiv anzugehen. Das geschieht bei EXPARO immer ohne erhobenen Zeigefinger. „Wir wollen niemanden zu etwas bewegen, das er nicht will, sondern jeden dabei unterstützen, das zu ändern, was er ändern möchte“, betont Pudel. Dafür stehen auch die Motivationsgruppen, die es in jedem Coach-Programm gibt und über die man sich mit Kollegen austauschen kann. Das Angebot wird abgerundet durch ein Onlinemagazin sowie ein Expertenteam, das für Fragen zur Verfügung steht – auf Wunsch auch anonym.

Die Vorteile des Online-Angebots EXPARO haben Thieme von der Einführung überzeugt: „Es ist jederzeit und überall von jedem Thieme Mitarbeiter zu nutzen – und es bietet einen „geschützten Raum“, wenn man Probleme hat, über die man nicht öffentlich oder mit Kollegen sprechen möchte“, betont Thieme Geschäftsführer Dr. Wolfgang Knüppe. EXPARO bietet Impulse für Änderungen, die der Einzelne leicht in seinem Alltag umsetzen kann. Der Computer und das Portal bieten dafür die Eingangspforte. 20 Minuten pro Woche müssten ausreichen, um die entscheidenden Hinweise für die eigene Gesundheit zu bekommen.

Über EXPARO

Mit der digitalen Gesundheitswelt EXPARO bietet WeCARE deutschen Unternehmen erstmals eine komplette digitale Unterstützung für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an. Über eine Online-Plattform haben alle Mitarbeiter einer Firma jederzeit Zugriff auf multimediale Gesundheitskurse, digitale Expertensysteme und Präventionsprogramme zu den wichtigsten Gesundheitsrisiken. Darüber hinaus ist ein Austausch mit Kollegen und Experten in Motivationsgruppen möglich. EXPARO bietet aber auch eine komplett anonyme Beratung durch Experten. Das digitale Angebot ist für alle Mitarbeiter standortunabhängig auch von mobilen Endgeräten aus zugänglich. Die Kosten betragen dabei nur einen Bruchteil der Investition in vergleichbare traditionelle Gesundheitsangebote und werden vom Arbeitgeber getragen. Die Beteiligung der Georg Thieme Verlag KG, einem der großen Anbieter für medizinische Fachinformation, bietet WeCARE eine stabile Basis für den weiteren Ausbau des Angebots im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements.